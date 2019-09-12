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Более 90% украинцев хотят уменьшить количество нардепов до 300

Четверг, 12 сентября 2019, 13:38

Украинцы массово поддерживают уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300 и снятия с них неприкосновенности и другие инициативы президента Владимира Зеленского.

Источник: Исследование Социологической группы "Рейтинг" проведенное 6-10 сентября 2019 года.

Дословно: "Абсолютное большинство опрошенных (более 90%) поддерживают инициативы о досрочном прекращении полномочий народного депутата за кнопкодавство и прогулы, уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300 и снятия депутатской неприкосновенности".

"Более 70% поддерживают предоставление законодательной инициативы гражданам Украины, расширение полномочий президента по назначению руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также увеличение количества уполномоченных по правам человека (омбудсменов)".

"Около двух третей выступают за закрепление в Конституции нормы о выборах народных депутатов по пропорциональной избирательной системе и отмены адвокатской монополии".

Знать больше: Зеленая книга. Что хочет изменить Зеленский в Конституции

Предыстория:

  • В первую рабочую неделю Верховная Рада направила на рассмотрение в Конституционный суд сразу 7 законопроектов вносящих изменения в главный закон страны.
  • Президент Владимир Зеленский 11 сентября подписал законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.
  • Неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.

Темы: Верховная Радаопрос
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