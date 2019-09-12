Более 90% украинцев хотят уменьшить количество нардепов до 300
Украинцы массово поддерживают уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300 и снятия с них неприкосновенности и другие инициативы президента Владимира Зеленского.
Источник: Исследование Социологической группы "Рейтинг" проведенное 6-10 сентября 2019 года.
Дословно: "Абсолютное большинство опрошенных (более 90%) поддерживают инициативы о досрочном прекращении полномочий народного депутата за кнопкодавство и прогулы, уменьшение количества народных депутатов с 450 до 300 и снятия депутатской неприкосновенности".
"Более 70% поддерживают предоставление законодательной инициативы гражданам Украины, расширение полномочий президента по назначению руководителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), а также увеличение количества уполномоченных по правам человека (омбудсменов)".
"Около двух третей выступают за закрепление в Конституции нормы о выборах народных депутатов по пропорциональной избирательной системе и отмены адвокатской монополии".
Знать больше: Зеленая книга. Что хочет изменить Зеленский в Конституции
Предыстория:
- В первую рабочую неделю Верховная Рада направила на рассмотрение в Конституционный суд сразу 7 законопроектов вносящих изменения в главный закон страны.
- Президент Владимир Зеленский 11 сентября подписал законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.
- Неприкосновенность будет отменена с 1 января 2020 года.