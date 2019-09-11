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Зеленський підписав зняття недоторканності з нардепів

Середа, 11 вересня 2019, 13:15
Зеленський підписав зняття недоторканності з нардепів

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект про зняття недоторканності із народних депутатів.

Джерело: інформація на сайті Верховної Ради.

Деталі: На сторінці законопроекту вказується, що 11 вересня його повернули із підписом президента.

Закон прибрав з 80 статті Конституції два абзаци про те, що депутатам гарантується недоторканність і без згоди Верховної Ради їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності.

Недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року.

Законопроект № 7203 був внесений ще під час роботи 8 скликання Верховної Ради.  

Знати більше: 17 років обіцянок: FAQ про депутатську недоторканність

Передісторія: 

  • Згідно з Конституцією, для того, щоб оголосити депутату підозру, затримати його чи заарештувати, правоохоронцям потрібна згода Верховної Ради.
  • Після парламентських виборів 2014 року п'ять фракцій у своїй коаліційній угоді пообіцяли скасувати депутатську недоторканність. Однак протягом 8 скликання зміни до Конституції так і не внесли.
  • 17 жовтня 2017 року тодішній президент Петро Порошенко вніс законопроект про скасування недоторканності, запропонувавши, щоб зміни набули чинності у 2020 році. Саме за цей законопроект голосувала вже нова Верховна Рада.
  • Згідно з процедурою, для внесення змін до Конституції, депутати мають спочатку направити законопроект у Конституційний суд для погодження.
  • 19 жовтня 2017 року Верховна Рада проголосувала за направлення до Конституційного суду обох законопроектів про скасування депутатської недоторканності.
  • 6 червня Конституційний суд визнав конституційним проект, який передбачав негайне скасування імунітету.
  • 20 червня 2018 року Конституційний суд визнав конституційним законопроект Порошенка.
  • Команда Володимира Зеленського під час його президентської кампанії обіцяла, зокрема, скасування недоторканності.
  • Зеленський під час інавгураційної промови заявив, що хоче, щоб нардепи скасували свою недоторканність. Він також визначив законопроект свого попередника Порошенка як невідкладний.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийВерховна Рада
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