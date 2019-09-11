Зеленський підписав зняття недоторканності з нардепів

Президент Володимир Зеленський підписав законопроект про зняття недоторканності із народних депутатів.

Джерело: інформація на сайті Верховної Ради.

Деталі: На сторінці законопроекту вказується, що 11 вересня його повернули із підписом президента.

Закон прибрав з 80 статті Конституції два абзаци про те, що депутатам гарантується недоторканність і без згоди Верховної Ради їх не можна притягнути до кримінальної відповідальності.

Недоторканність буде скасована з 1 січня 2020 року.

Законопроект № 7203 був внесений ще під час роботи 8 скликання Верховної Ради.

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