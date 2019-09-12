Приховав житло і бізнес за кордоном: в екс-чиновника оборонки нова підозра
Національне антикорупційне бюро оголосило колишньому директору Львівського бронетанкового заводу Роману Тимківу підозру у декларуванні недостовірної інформації.
Джерело: прес-реліз НАБУ; співрозмовник "Української правди" в антикорупційних органах
З повідомлення НАБУ: "Слідство встановило, що екс-посадовець у е-деклараціях за 2016-2018 роки не зазначив інформацію про статки на суму близько 4,6 млн грн.
Серед незадекларованого майна – квартира у Відні (Австрія) та відомості про компанію, зареєстровану в Белізі, кінцевим бенефіціарним власником якої є колишній директор ДП "ЛБТЗ"
Деталі: Офіційно правоохоронці не називають ім’я підозрюваного. Однак за даними джерела УП, йдеться саме про Романа Тимківа.
Розслідування його дій НАБУ вело з серпня 2017 року. Підозру вручили 12 вересня.
Нагадаємо:
- У липні 2017 року НАБУ спільно з прокурорами САП затримали Тимківа, його заступника Олега Ткаченка та низку посадовців Збройних сил за корупційну схему з вживаними двигунами.
- У березні 2018 року правоохоронці завершили розслідування цієї справи. Наразі її розглядає Солом’янський райсуд Києва.
- Влітку 2017 року Тимківа відсторонили від виконання обов’язків.
- У серпні 2018 року його звільнили.