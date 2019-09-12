Приховав житло і бізнес за кордоном: в екс-чиновника оборонки нова підозра

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Четвер, 12 вересня 2019, 13:42

Національне антикорупційне бюро оголосило колишньому директору Львівського бронетанкового заводу Роману Тимківу підозру у декларуванні недостовірної інформації.

Джерело: прес-реліз НАБУ; співрозмовник "Української правди" в антикорупційних органах 

З повідомлення НАБУ: "Слідство встановило, що екс-посадовець у е-деклараціях за 2016-2018 роки не зазначив інформацію про статки на суму близько 4,6 млн грн.

Серед незадекларованого майна – квартира  у Відні (Австрія) та відомості про компанію, зареєстровану в Белізі, кінцевим бенефіціарним власником якої є колишній директор ДП "ЛБТЗ"

Деталі: Офіційно правоохоронці не називають ім’я підозрюваного. Однак за даними джерела УП, йдеться саме про Романа Тимківа.

Розслідування його дій НАБУ вело з серпня 2017 року. Підозру вручили 12 вересня.

Нагадаємо:

  • У липні 2017 року НАБУ спільно з прокурорами САП затримали Тимківа, його заступника Олега Ткаченка та низку посадовців Збройних сил за корупційну схему з вживаними двигунами.
  • У березні 2018 року правоохоронці завершили розслідування цієї справи. Наразі її розглядає Солом’янський райсуд Києва.
  • Влітку 2017 року Тимківа відсторонили від виконання обов’язків. 
  • У серпні 2018 року його звільнили.

Українська правда

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Теми: Укроборонпром НАБУ декларації


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