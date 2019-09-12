Скрыл жилье и бизнес за границей: у экс-чиновника оборонки новое подозрение

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Четверг, 12 сентября 2019, 13:42

Национальное антикоррупционное бюро объявило бывшему директору Львовского бронетанкового завода Роману Тымкиву подозрение в декларировании недостоверной информации.

Источник: пресс-релиз НАБУ; собеседник "Украинской правды" в антикоррупционных органах

Из сообщения НАБУ: "Следствие установило, что экс-чиновник в е-декларациях за 2016-2018 годы не указал информацию о состоянии на сумму около 4,6 млн грн.

Среди незадекларированного имущества – квартира в Вене (Австрия) и сведения о компании, зарегистрированной в Белизе, конечным бенефициарным владельцем которой является бывший директор ГП "ЛБТЗ"

Детали: Официально правоохранители не называют имя подозреваемого. Однако по данным источника УП, речь идет именно о Романе Тымкиве.

Расследование его действий НАБУ вело с августа 2017 года. Подозрение вручили 12 сентября.

Напомним:

  • В июле 2017 года НАБУ совместно с прокурорами САП задержали Тымкива, его заместителя Олега Ткаченко и ряд чиновников Вооруженных сил за коррупционную схему с подержанными двигателями.
  • В марте 2018 года правоохранители завершили расследование этого дела. Сейчас его рассматривает Соломенский райсуд Киева.
  • Летом 2017 года Тымкива отстранили от исполнения обязанностей.
  • В августе 2018 года его уволили.

Украинская правда

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Темы: Укроборонпром НАБУ декларации


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