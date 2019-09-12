Скрыл жилье и бизнес за границей: у экс-чиновника оборонки новое подозрение
Национальное антикоррупционное бюро объявило бывшему директору Львовского бронетанкового завода Роману Тымкиву подозрение в декларировании недостоверной информации.
Источник: пресс-релиз НАБУ; собеседник "Украинской правды" в антикоррупционных органах
Из сообщения НАБУ: "Следствие установило, что экс-чиновник в е-декларациях за 2016-2018 годы не указал информацию о состоянии на сумму около 4,6 млн грн.
Среди незадекларированного имущества – квартира в Вене (Австрия) и сведения о компании, зарегистрированной в Белизе, конечным бенефициарным владельцем которой является бывший директор ГП "ЛБТЗ"
Детали: Официально правоохранители не называют имя подозреваемого. Однако по данным источника УП, речь идет именно о Романе Тымкиве.
Расследование его действий НАБУ вело с августа 2017 года. Подозрение вручили 12 сентября.
Напомним:
- В июле 2017 года НАБУ совместно с прокурорами САП задержали Тымкива, его заместителя Олега Ткаченко и ряд чиновников Вооруженных сил за коррупционную схему с подержанными двигателями.
- В марте 2018 года правоохранители завершили расследование этого дела. Сейчас его рассматривает Соломенский райсуд Киева.
- Летом 2017 года Тымкива отстранили от исполнения обязанностей.
- В августе 2018 года его уволили.