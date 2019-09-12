Скрыл жилье и бизнес за границей: у экс-чиновника оборонки новое подозрение

Национальное антикоррупционное бюро объявило бывшему директору Львовского бронетанкового завода Роману Тымкиву подозрение в декларировании недостоверной информации.

Источник: пресс-релиз НАБУ; собеседник "Украинской правды" в антикоррупционных органах

Из сообщения НАБУ: "Следствие установило, что экс-чиновник в е-декларациях за 2016-2018 годы не указал информацию о состоянии на сумму около 4,6 млн грн.

Среди незадекларированного имущества – квартира в Вене (Австрия) и сведения о компании, зарегистрированной в Белизе, конечным бенефициарным владельцем которой является бывший директор ГП "ЛБТЗ"

Детали: Официально правоохранители не называют имя подозреваемого. Однако по данным источника УП, речь идет именно о Романе Тымкиве.

Расследование его действий НАБУ вело с августа 2017 года. Подозрение вручили 12 сентября.

Напомним: