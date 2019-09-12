"Зламали ломом двері": Гонтарева каже про обшуки в її київській квартирі

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Четвер, 12 вересня 2019, 14:17

Державне бюро розслідувань проводить обшуки у київській квартирі, де прописана екс-глава Національного банку Валерія Гонтарева.

Джерело: коментар прес-секретаря директора ДБР Анжеліки Іванової, Інтерфакс-Україна

Дослівно Гонтарева: "У мене зараз у Києві за місцем прописки на Великій Житомирській зламали ломом двері, й десятеро осіб у бронежилетах проводять обшук. Учора ПриватБанк, сьогодні я..."

Екс-глава НБУ додала, що правоохоронці в масках і з автоматами. Наразі за місцем обшуку нікого немає, оскільки у цій квартирі мешканців не проживають майже рік.  За її словами, адвокат вже давно повідомив ГПУ І ДБР, що екс-глава НБУ проживає в Лондоні. 

За словами Іванової, обшуки проводяться у домоволодіннях всіх учасників провадження, зокрема і у Валерії Гонтаревої.

Що було раніше

  • 12 вересня ДБР проводить обшуки на концерні "Укробронпром" та на підприємствах-експортерах, що входять до його складу. Слідчі дії відбуваються в рамках кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб правління Національного банку України у 2016 році.
  • У 2016 році главою НБУ була Валерія Гонтарева.

Передісторія

  • У липні 2019 року ДБР почало розслідування про нібито зловживання владою чиновниками Нацбанку.
  • За інформацією правоохоронців, НБУ дозволив банкам, які обслуговують "Укроборонпром", самостійно здійснювати авансові платежі в іноземній валюті за імпорт/експорт.
  • 27 серпня суд дав дозвіл слідству привести на допит Гонтареву, оскільки вона не з’являлась за повістками. 

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Теми: НБУ Гонтарева ДБР


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