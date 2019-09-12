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ДБР обшукує "Укробронпром"

Четвер, 12 вересня 2019, 13:51
ДБР обшукує Укробронпром

Державне бюро розслідувань проводить обшуки на концерні "Укробронпром" та на підприємствах-експортерах, що входять до його складу.

Джерело: телеграм-канал директора ДБР Романа Труби

Дослівно: "Всі слідчі дії, які там відбуваються, санкціоновані. Відбуваються вони в рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом зловживання службовим становищем посадових осіб правління Національного банку України у 2016 році".

Деталі: За словами Труби, слідчі вилучають документи та інші речі, які матимуть доказове значення. Він додав, що в "Укроборонпромі" не перешкоджають роботі ДБР і не чинять тиск.

У липні 2019 року ДБР почало розслідування про нібито зловживання владою чиновниками Нацбанку.

Правоохоронців зацікавили зміни до постанови, що регулювала валютні операції. ДБР вважає, що працівники НБУ діяли "з метою отримання неправомірної вигоди" та "всупереч інтересам служби", коли у 2016 році вносили зміни.

У матеріалах провадження йдеться, що ці зміни дозволили банкам, які обслуговують "Укроборонпром", здійснювати авансові платежі в іноземній валюті за імпорт/експорт товару без згоди Нацбанку. 27 серпня суд дозволив слідству у цій справі привести екс-главу НБУ Валерію Гонтареву для допиту через те, що вона не з’являлась за повістками.

Нагадаємо: 

  • Гонтареву кілька разів викликали на допит у кримінальному провадженні стосовно бізнесмена-утікача Сергія Курченка.
  • Екс-голова Нацбанку повідомила, що не приїде в Україну, бо тепер живе в Лондоні.
  • 5 вересня невідомі спалили машину невістки екс-голови НБУ, яку теж звуть Валерія Гонтарєва.
  • Екс-глава НБУ вважає, що ця подія і те, що в кінці серпня її збила машина на пішохідному переході в Лондоні, – ланки одного ланцюга.
  • Правління Нацбанку розцінило спалення автівки як тиск на посадовців центрального банку.
  • Андрій Портнов після повернення в Україну почав подавати до ДБР заяви проти Порошенка та його оточення.

Теми: ДБРУкроборонпромТрубаобшуки
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