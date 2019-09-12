"Сломали ломом дверь": Гонтарева говорит об обысках в ее киевской квартире
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Четверг, 12 сентября 2019, 14:17
Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева сообщила, что в киевской квартире, где она прописана, правоохранители проводят обыски.
Источник: Интерфакс-Украина
Дословно: "У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской сломали ломом дверь, и десять человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я ..."
Она добавила, что правоохранители в масках и с автоматами. Сейчас по месту обыска никого нет, поскольку в этой квартире жильцы не проживают почти год. По ее словам, адвокат уже давно сообщил ГПУ и ГБР, что экс-глава НБУ проживает в Лондоне.
Что было ранее:
- 12 сентября ГБР проводит обыски на концерне "Укробронпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году.
- В 2016 году главой НБУ была Валерия Гонтарева.
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