"Сломали ломом дверь": Гонтарева говорит об обысках в ее киевской квартире
Государственное бюро расследований проводит обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева
Источник: комментарий пресс-секретаря директора ГБР Анжелики Ивановой, Интерфакс-Украина
Дословно Гонтарева: "У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской сломали ломом дверь, и десять человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я ..."
Екс-глава НБУ добавила, что правоохранители в масках и с автоматами. Сейчас по месту обыска никого нет, поскольку в этой квартире жильцы не проживают почти год. По ее словам, адвокат уже давно сообщил ГПУ и ГБР, что экс-глава НБУ проживает в Лондоне.
По словам Ивановой, обыски проводятся в домовладениях всех участников производства, в том числе и у Валерии Гонтаревой.
Что было ранее:
- 12 сентября ГБР проводит обыски на концерне "Укробронпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году.
- В 2016 году главой НБУ была Валерия Гонтарева.
Предыстория:
- В июле 2019 ГБР начало расследование о якобы злоупотреблению властью чиновниками Нацбанка.
- По информации правоохранителей, НБУ разрешил банкам, которые обслуживают "Укроборонпром", самостоятельно осуществлять авансовые платежи в иностранной валюте за импорт / экспорт.
- 27 августа суд дал разрешение следствию привести на допрос Гонтареву, поскольку она не появлялась по повесткам.