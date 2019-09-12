"Сломали ломом дверь": Гонтарева говорит об обысках в ее киевской квартире

Государственное бюро расследований проводит обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева

Источник: комментарий пресс-секретаря директора ГБР Анжелики Ивановой, Интерфакс-Украина

Дословно Гонтарева: "У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской сломали ломом дверь, и десять человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я ..."

Екс-глава НБУ добавила, что правоохранители в масках и с автоматами. Сейчас по месту обыска никого нет, поскольку в этой квартире жильцы не проживают почти год. По ее словам, адвокат уже давно сообщил ГПУ и ГБР, что экс-глава НБУ проживает в Лондоне.

По словам Ивановой, обыски проводятся в домовладениях всех участников производства, в том числе и у Валерии Гонтаревой.

Что было ранее:

12 сентября ГБР проводит обыски на концерне "Укробронпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав. Следственные действия проходят в рамках уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году.

В 2016 году главой НБУ была Валерия Гонтарева.

Предыстория: