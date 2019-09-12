"Сломали ломом дверь": Гонтарева говорит об обысках в ее киевской квартире

Экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева сообщила, что в киевской квартире, где она прописана, правоохранители проводят обыски.

Источник: Интерфакс-Украина

Дословно: "У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской сломали ломом дверь, и десять человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я ..."

Она добавила, что правоохранители в масках и с автоматами. Сейчас по месту обыска никого нет, поскольку в этой квартире жильцы не проживают почти год. По ее словам, адвокат уже давно сообщил ГПУ и ГБР, что экс-глава НБУ проживает в Лондоне.

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