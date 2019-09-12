Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Сломали ломом дверь": Гонтарева говорит об обысках в ее киевской квартире

Четверг, 12 сентября 2019, 14:17
Сломали ломом дверь: Гонтарева говорит об обысках в ее киевской квартире

Государственное бюро расследований проводит обыски в киевской квартире, где прописана экс-глава Национального банка Валерия Гонтарева

Источник: комментарий пресс-секретаря директора ГБР Анжелики Ивановой, Интерфакс-Украина

Дословно Гонтарева: "У меня сейчас в Киеве по месту прописки на Большой Житомирской сломали ломом дверь, и десять человек в бронежилетах проводят обыск. Вчера ПриватБанк, сегодня я ..."

Екс-глава НБУ добавила, что правоохранители в масках и с автоматами. Сейчас по месту обыска никого нет, поскольку в этой квартире жильцы не проживают почти год. По ее словам, адвокат уже давно сообщил ГПУ и ГБР, что экс-глава НБУ проживает в Лондоне.

По словам Ивановой, обыски проводятся в домовладениях всех участников производства, в том числе и у Валерии Гонтаревой.

Что было ранее:

  • 12 сентября ГБР проводит обыски на концерне "Укробронпром" и на предприятиях-экспортерах, входящих в его состав.  Следственные действия проходят в рамках уголовного производства по факту злоупотребления служебным положением должностных лиц правления Национального банка Украины в 2016 году.
  • В 2016 году главой НБУ была Валерия Гонтарева.

Предыстория:

  • В июле 2019 ГБР начало расследование о якобы злоупотреблению властью чиновниками Нацбанка.
  • По информации правоохранителей, НБУ разрешил банкам, которые обслуживают "Укроборонпром", самостоятельно осуществлять авансовые платежи в иностранной валюте за импорт / экспорт.
  • 27 августа суд дал разрешение следствию привести на допрос Гонтареву, поскольку она не появлялась по повесткам. 

"Украинская правда" в Threads

Темы: НБУГонтареваГБР
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
НБУ
В ЕБРР опровергли наличие "документа" с критикой НБУ
Глава НБУ заявил о рекорде: международные резервы Украины достигли почти $39 миллиардов
Половина кредитов на "зеленую" энергетику стали неработающими – НБУ
Последние новости
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
Все новости...
Реклама: