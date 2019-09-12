Силовики кажуть, що затримали бойовика, який підірвав міст на Луганщині
На Луганщині правоохоронці затримали бойовика так званої "ЛНР", який мінував мости та автошляхи на підконтрольній українській владі території
Джерело: прес-служба Національної поліції.
Дослівно: "Затриманий ніс службу на блокпостах та зводив фортифікаційні споруди для оборони бойовиків, ще й виконував особливу місію – на території Луганської та Донецької областей мінував автошляхи та мости та й підривав їх".
Деталі: Затриманий 51-річний чоловік, який входив до складу бандформування "Полтинник", з 2014 року був у розшуку, як такий що брав участь у незаконних збройних формуваннях та незаконно зберігав вогнепальну зброю та боєприпаси.
За версією правоохоронців, чоловік "жив" у лісі. У нього було виявлено та вилучено стартовий пістолет "Шмайсер" з ознаками переробки, револьвер системи "Наган", 49 набоїв калібру 7,62 мм, 18 набоїв калібру 9 мм та три штик ножі до гвинтівки часів ВВВ.
Дослівно: "Бойовика затримали в той момент, коли він вийшов з лісу та прийшов до дому одного з пенсіонерів, аби зарядити свій мобільний телефон. Затриманий зізнався правоохоронцям, що мінував дорогу на м. Соледар, мінував мости у місті Лисичанську в районі вул. Красна та вул. Пролетарська. Замінував та підірвав Томашівський міст, що розташований між містами Лисичанськ та Рубіжне".
Передісторія:
- У травні 2014 року бойовики так званої "Армії Південного Сходу" підірвали автомобільний міст "Томашівський", що проходить через річку Сіверський Донець між містами Рубіжне та Лисичанськ Луганської області.
- Міст відновили у 2017 році.
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