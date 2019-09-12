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Силовики говорят, что задержали боевика, взорвавшего мост на Луганщине

Четверг, 12 сентября 2019, 14:34

На Луганщине правоохранители задержали боевика так называемой "ЛНР", который минировал мосты и автодороги на подконтрольной украинской власти территории.

Источник: Пресс-служба Национальной полиции.

Дословно: "Задержанный нес службу на блокпостах и ​​сводил фортификационные сооружения для обороны боевиков, еще и выполнял особую миссию - на территории Луганской и Донецкой областей минировал автодороги и мосты и подрывал их".

Детали: Задержанный 51-летний мужчина, который входил в состав бандформирования "Полтинник", с 2014 года находился в розыске, как таковой участвовал в незаконных вооруженных формированиях и незаконно хранил огнестрельное оружие и боеприпасы.

По версии правоохранителей, мужчина "жил" в лесу. У него было обнаружено и изъято стартовый пистолет "Шмайсер" с признаками переделки, револьвер системы "Наган", 49 патронов калибра 7,62 мм, 18 патронов калибра 9 мм и три штык ножи к винтовке времен ВОВ.

 

Дословно: "Боевика задержали в тот момент, когда он вышел из леса и пришел в дом одного из пенсионеров, чтобы зарядить свой мобильный телефон. Задержанный признался правоохранителям, что минировал дорогу на м. Соледар, минировал мосты в городе Лисичанске в районе ул. Красная и ул. Пролетарская. Заминировал и взорвал Томашевский мост, расположенный между городами Лисичанск и Рубежное".

Предыстория:

  • В мае 2014 боевики так называемой "Армии Юго-Востока" взорвали автомобильный мост "Томашевский", который проходит через реку Северский Донец между городами Рубежное и Лисичанск Луганской области.
  • Мост восстановили в 2017 году.

Украинская правда

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Темы: полициятерроризм
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