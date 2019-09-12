Суд змусив депутата спростувати слова про колегу: він зачитав рішення просто у Раді

Депутат Дмитро Лубінець у Верховній Раді, виконуючи рішення суду, спростував свої слова про те, що компанія екс-депутата Сергія Рибалки торгує з окупованим Кримом, але заявив про незгоду з судом.

Джерело: трансляція парламентського телеканалу "Рада", який за рішенням суду мав транслювати спростування Лубінця

Пряма мова: "Суд наголосив і підтвердив, що дійсно є факти, що компанія пана Рибалки вже торгує з окупованою частиною Донецької та Луганської областей. А що їх зацікавило, що недостатньо було фактів, що він торгує ще і з Кримом".

"Рибалка продовжує займатись тим, що підтримує терористичне угрупування на території Донецької, Луганської і, можу визнати, що судом не встановлені факти… що виявляється, на території Автономної Республіки Крим продаються (товари компаній Рибалки – УП)".

Деталі: Про те, що Рибалка торгує з окупованими територіями, Лубінець заявив у грудні 2017 року, виступаючи на засіданні попереднього скликання Ради.

Після цього Рибалка подав до суду позов про захист честі і гідності, визнання недостовірної та спростування інформації.

У грудні 2018 року Печерський райсуд Києва задовольнив позов Рибалки. Лубінця зобов’язали спростувати два речення:

"Є факти, що компанія пана Рибалки С.В. вже торгує не тільки з окупованою частиною Донецької та Луганської областей, а торгують ще і з Кримом".

"У нас є факти на даний момент, що топ-менеджери фірми Рибалки С.В…"

Лубінець заявив, що надав суду паперові докази і покази свідків.

У попередньому скликанні парламенту Лубінець був обраний від "Блоку Петра Порошенка". У 2019 році пройшов до парламенту як безпартійний самовисуванець, входить до депутатської групи "За майбутнє".

Рибалка був нардепом від "Радикальної партії Олега Ляшка".

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