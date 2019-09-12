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Суд заставил депутата опровергнуть слова про коллегу: он зачитал решение просто в Раде

Четверг, 12 сентября 2019, 15:30

Депутат Дмитрий Лубинец в Верховной Раде, выполняя решение суда, опроверг свои слова о том, что компания экс-депутата Сергея Рыбалки торгует с оккупированным Крымом, но заявил о несогласии с решением суда.

Источник: трансляция парламентского телеканала "Рада", который по решению суда должен был транслировать опровержения Лубинця

Прямая речь: "Суд отметил и подтвердил, что действительно есть факты, что компания господина Рыбалки уже торгует с оккупированной частью Донецкой и Луганской областей. А что их заинтересовало, что недостаточно было фактов, он торгует еще и с Крымом".

"Рыбалка продолжает заниматься тем, что поддерживает террористическую группировку на территории Донецкой, Луганской и могу признать, что судом не установлены факты... что оказывается, на территории Автономной Республики Крым продаются (товары компаний Рыбалки – УП)".

Детали: О том, что Рыбалка торгует с оккупированными территориями, Лубинец заявил в декабре 2017 года, выступая на заседании предыдущего созыва Рады.

После этого Рыбалка подал в суд иск о защите чести и достоинства, признании недостоверной и опровержении информации.

В декабре 2018 года Печерский райсуд Киева удовлетворил иск Рыбалки. Лубинца обязали опровергнуть два предложения:

"Есть факты, что компания господина Рыбалки С.В. уже торгует не только с оккупированной частью Донецкой и Луганской областей, а торгуют еще и с Крымом".

"У нас есть факты на данный момент, что топ-менеджеры фирмы Рыбаки С.В..."

Лубинец заявил, что предоставил суду бумажные доказательства и показания свидетелей.

В предыдущем созыве парламента Лубинец был избран от "Блока Петра Порошенко". В 2019 году прошел в парламент как беспартийный самовыдвиженец, входит в депутатскую группу "За будущее".

Рыбалка был нардепом от "Радикальной партии Олега Ляшко".

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Напомним:

  • В апреле 2017 года правоохранительные органы проводили обыски в офисах корпорации "S. Group", которая принадлежит родственникам экс-депутата Сергея Рыбалки.
  • 12 апреля ГПУ вызвала Рыбалку по делу о возможной неуплате налогов.
  • 23 июня 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Рыбалка владеет предприятием в российском Липецке, которое выводит в оффшоры миллиона гривен.
  • В начале июля Генпрокуратура сняла с Рыбаки подозрение в неуплате налогов.
  • В октябре 2017 года СБУ провело обыски и аресты в компаниях, которыми управляет семья Рыбалки, по делу о якоби финансировании терроризма.
  • Рыбалка заявил о политическом давлении со стороны СБУ.
  • В марте 2018 года менеджера близкой к Рыбалке фирмы "Снек экспорт" Юрия Джабраилова осудили по делу о финансировании терроризма. Он пошел на сделку со следствием.

Соня Лукашова, УП
Темы: Верховная Радасуд
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