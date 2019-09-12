Суд заставил депутата опровергнуть слова про коллегу: он зачитал решение просто в Раде
Депутат Дмитрий Лубинец в Верховной Раде, выполняя решение суда, опроверг свои слова о том, что компания экс-депутата Сергея Рыбалки торгует с оккупированным Крымом, но заявил о несогласии с решением суда.
Источник: трансляция парламентского телеканала "Рада", который по решению суда должен был транслировать опровержения Лубинця
Прямая речь: "Суд отметил и подтвердил, что действительно есть факты, что компания господина Рыбалки уже торгует с оккупированной частью Донецкой и Луганской областей. А что их заинтересовало, что недостаточно было фактов, он торгует еще и с Крымом".
"Рыбалка продолжает заниматься тем, что поддерживает террористическую группировку на территории Донецкой, Луганской и могу признать, что судом не установлены факты... что оказывается, на территории Автономной Республики Крым продаются (товары компаний Рыбалки – УП)".
Детали: О том, что Рыбалка торгует с оккупированными территориями, Лубинец заявил в декабре 2017 года, выступая на заседании предыдущего созыва Рады.
После этого Рыбалка подал в суд иск о защите чести и достоинства, признании недостоверной и опровержении информации.
В декабре 2018 года Печерский райсуд Киева удовлетворил иск Рыбалки. Лубинца обязали опровергнуть два предложения:
"Есть факты, что компания господина Рыбалки С.В. уже торгует не только с оккупированной частью Донецкой и Луганской областей, а торгуют еще и с Крымом".
"У нас есть факты на данный момент, что топ-менеджеры фирмы Рыбаки С.В..."
Лубинец заявил, что предоставил суду бумажные доказательства и показания свидетелей.
В предыдущем созыве парламента Лубинец был избран от "Блока Петра Порошенко". В 2019 году прошел в парламент как беспартийный самовыдвиженец, входит в депутатскую группу "За будущее".
Рыбалка был нардепом от "Радикальной партии Олега Ляшко".
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Напомним:
- В апреле 2017 года правоохранительные органы проводили обыски в офисах корпорации "S. Group", которая принадлежит родственникам экс-депутата Сергея Рыбалки.
- 12 апреля ГПУ вызвала Рыбалку по делу о возможной неуплате налогов.
- 23 июня 2017 года генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Рыбалка владеет предприятием в российском Липецке, которое выводит в оффшоры миллиона гривен.
- В начале июля Генпрокуратура сняла с Рыбаки подозрение в неуплате налогов.
- В октябре 2017 года СБУ провело обыски и аресты в компаниях, которыми управляет семья Рыбалки, по делу о якоби финансировании терроризма.
- Рыбалка заявил о политическом давлении со стороны СБУ.
- В марте 2018 года менеджера близкой к Рыбалке фирмы "Снек экспорт" Юрия Джабраилова осудили по делу о финансировании терроризма. Он пошел на сделку со следствием.