"Слуга народу" передумала відбирати мандати в депутатів-перебіжчиків – Арахамія
Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія каже, що закон, яким планували позбавляти мандатів нардепів, які виходять із фракції, планують зняти з розгляду.
Джерело: Liga.net
Деталі: Проект закону №1038 "Про внесення змін до Закону України "Про статус народного депутата України" (щодо приведення Закону України "Про статус народного депутата України" у відповідність із Конституцією України)" вирішили зняти з розгляду після консультацій із заступниками голови фракції.
За словами Арахамії, законопроект ще недостатньо пропрацьований. Він додав, що кожна мала фракція із "Слуги народу" делегує свого представника щоб розробити новий проект, який буде задовольняти всіх.
Що було раніше:
- У коментарях УП депутати "Слуги народу" повідомляли, що дуже незадоволені ідеєю позбавлення мандатів за вихід з фракції. Скаржились, що Офіс президента та керівництво партії хочуть зробити з фракції "абсолютно ручних тваринок".
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