Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Слуга народа" передумала отбирать мандаты у депутатов-перебежчиков – Арахамия

Четверг, 12 сентября 2019, 15:36

Источник: Liga.net

Детали: Проект закона №1038 "О внесении изменений в Закон Украины" О статусе народного депутата Украины "(относительно приведения Закона Украины" О статусе народного депутата Украины "в соответствие с Конституцией Украины)" решили снять с рассмотрения после консультаций с заместителями главы фракции.

По словам Арахамии, законопроект еще недостаточно проработан. Он добавил, что каждая малая фракция с "Слуги народа" делегирует своего представителя чтобы разработать новый проект, который будет удовлетворять всех.

Что было ранее:

  • В комментариях УП депутаты "Слуги народа" сообщали, что очень недовольны идеей лишать мандатов за выход из фракции. Жаловались, что Офис президента и руководство партии хотят сделать из фракции "абсолютно ручных зверят".

"Украинская правда" в Threads

Темы: Слуга народазаконодательствоВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Слуга народа
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
НАБУ обыскует "слугу" Марченко из-за возможных махинаций ее помощницы. Во фракции прокомментировали
Как институт Спартака Субботы связан со "слугами народа", Столаром и Ткаченко
Последние новости
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
Все новости...
Реклама: