"Слуга народа" передумала отбирать мандаты у депутатов-перебежчиков – Арахамия
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Четверг, 12 сентября 2019, 15:36
Источник: Liga.net
Детали: Проект закона №1038 "О внесении изменений в Закон Украины" О статусе народного депутата Украины "(относительно приведения Закона Украины" О статусе народного депутата Украины "в соответствие с Конституцией Украины)" решили снять с рассмотрения после консультаций с заместителями главы фракции.
По словам Арахамии, законопроект еще недостаточно проработан. Он добавил, что каждая малая фракция с "Слуги народа" делегирует своего представителя чтобы разработать новый проект, который будет удовлетворять всех.
Что было ранее:
- В комментариях УП депутаты "Слуги народа" сообщали, что очень недовольны идеей лишать мандатов за выход из фракции. Жаловались, что Офис президента и руководство партии хотят сделать из фракции "абсолютно ручных зверят".
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