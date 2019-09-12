"Слуга народа" передумала отбирать мандаты у депутатов-перебежчиков – Арахамия

Источник: Liga.net

Детали: Проект закона №1038 "О внесении изменений в Закон Украины" О статусе народного депутата Украины "(относительно приведения Закона Украины" О статусе народного депутата Украины "в соответствие с Конституцией Украины)" решили снять с рассмотрения после консультаций с заместителями главы фракции.

По словам Арахамии, законопроект еще недостаточно проработан. Он добавил, что каждая малая фракция с "Слуги народа" делегирует своего представителя чтобы разработать новый проект, который будет удовлетворять всех.

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