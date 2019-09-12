"Слуга народа" передумала отбирать мандаты у депутатов-перебежчиков – Арахамия

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Четверг, 12 сентября 2019, 15:36

Источник: Liga.net

Детали: Проект закона №1038 "О внесении изменений в Закон Украины" О статусе народного депутата Украины "(относительно приведения Закона Украины" О статусе народного депутата Украины "в соответствие с Конституцией Украины)" решили снять с рассмотрения после консультаций с заместителями главы фракции.

По словам Арахамии, законопроект еще недостаточно проработан. Он добавил, что каждая малая фракция с "Слуги народа" делегирует своего представителя чтобы разработать новый проект, который будет удовлетворять всех.

Что было ранее:

  • В комментариях УП депутаты "Слуги народа" сообщали, что очень недовольны идеей лишать мандатов за выход из фракции. Жаловались, что Офис президента и руководство партии хотят сделать из фракции "абсолютно ручных зверят".

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Темы: Слуга народа законодательство Верховная Рада


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