Аброськін уже зібрався в мери Маріуполя

Перший заступник глави Нацполіції В'ячеслав Аброськін визнав, що все-таки написав заяву про звільнення, він має намір повернутися до Маріуполя і балотуватися в мери.

Джерело: сайт 0629, телеканал ТV7 Маріуполь

Деталі: На прес-конференції в Маріуполі 12 вересня Аброськін заявив, що в середу подав рапорт про звільнення з посади першого заступника глави Нацполіції міністру внутрішніх справ Арсену Авакову і що його підпишуть найближчим часом. Він заявив про намір балотуватися на виборах міського голови.

Пряма мова: "Пан Бойченко (чинний мер Маріуполя –ред.) сьогодні, наскільки я знаю, у відпустці. Він теж переживає. На вибори мера Маріуполя піде Аброськін. Це точно. Я йому обіцяв і так буде".

Чому це важливо: 11, вересня стало відомо, що троє заступників голови Національної поліції Сергія Князєва В'ячеслав Аброськін, Ігор Купранець і Віталій Невгад подали у відставку. У поліції підтвердили їх звільнення. Першим заступником Князєва був призначений Євген Коваль, який до цього очолював департамент внутрішньої безпеки Нацполіції.

Що було раніше: В ніч на 12 вересня Аброськін написав пост в Facebook, в якому заперечував своє звільнення.

UPD: Станом на 18 годину на сайті МВС з’явилося повідомлення, що Аваков прийняв відставку трьох заступників голови Нацполіції, в тому числі й Аброськіна.

Нагадаємо: Про бажання стати на чолі міста Маріуполя Аброськін висловлювався ще в 2018 році.