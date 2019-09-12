Аброськін спростував своє звільнення з посади заступника голови НПУ

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Четвер, 12 вересня 2019, 06:48

Генерал поліції другого рангу В'ячеслав Аброськін не звільнений з посади першого заступника голови НПУ.

Джерело: facebook Аброськіна

Пряма мова: "Так, я мав розмову з Міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Поки на сьогодні залишаюся на місці. Наразі в Маріуполі, де наші добровольці віддали зброю, яка потрібна для захисту держави, загалом 10 тонн. Дякую вам, побратими, за захист нашої країни".

Що було раніше: 11 вересня речник Нацполіції Ярослав Тракало у коментарі Українській правді повідомив, що троє заступників голови Національної поліції Сергія Князєва В’ячеслав Аброськін, Ігор Купранець та Віталій Невгад подали у відставку і були звільнені.

У цей же день Аброськін брав участь у процесі передачі зброї НПУ трьома добровольчими батальйонами.

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Теми: поліція


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