Аброськин уже собрался в мэры Мариуполя

Первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин признал, что все-таки написал заявление об увольнении, он намерен вернуться в Мариуполь и баллотироваться в мэры.

Источник: сайт 0629, телеканал ТV7 Мариуполь

Детали: На пресс-конференции в Мариуполе 12 сентября Аброськин заявил, что в среду подал рапорт об увольнении с поста первого заместителя главы Нацполиции министру внутренних дел Арсену Авакову и что его подпишут в ближайшее время. Он заявил о намерении баллотироваться на выборах городского головы.

Прямая речь: "Пан Бойченко (нынешний городской глава Вадим Бойченко -ред) сегодня, насколько я знаю, в отпуске. Он тоже переживает. На выборы мэра Мариуполя пойдет Аброськин. Это точно. Я ему обещал и так будет.

Почему это важно: 11 сентября стало известно, что трое заместителей председателя Национальной полиции Сергея Князева Вячеслав Аброськин, Игорь Купранец и Виталий Невгад подали в отставку. В полиции подтвердили их увольнение. Первым заместителем Князева был назначен Евгений Коваль, который до этого возглавлял департамент внутренней безопасности Нацполиции.

Что было ранее: В ночь на 12 сентября Аброськин написал пост в Facebook, в котором отрицал свое увольнение.

UPD: По состоянию на 18 часов на сайте МВД появилось сообщение, что Аваков принял отставку трех заместителей председателя Нацполиции, в том числе и Аброськина.

Напомним: О желании стать во главе города Мариуполя Аброськин высказывался еще в 2018 году.