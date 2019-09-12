Командир звільнених моряків: В Росії нам говорили "вас послали на забій"

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Четвер, 12 вересня 2019, 16:14

Звільнений із російського полону командир Денис Гриценко розповів, що одразу після затримання у Росії на моряків здійснювали психологічний тиск.

Джерело: прес-конференція звільнених з російського полону українських моряків

Пряма мова командира 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування Гриценка: "Щодо перших годин після затримання, це було психологічне навантаження, давили усіма засобами, хлопців по різному виводили і казали "вас уже посадили", "вас послали на забій". Давили психологічно. Там були психологи і адвокати, які казали, що треба падати в коліна судді, цілувати мантію, говорити, що ти винен і тоді з нами буде щось добре".

"Але після того, як зайшла колегія адвокатів, була вироблена стратегія керівництвом держави, то вже ситуація була стабільна і хлопці відчували, що є щит".         

"Чи змінив би свої дії? Було дуже багато часу на аналіз ситуації. Був момент у "Лефортово", що одне око у мене постійно смикалось, а на другому я втратив зір на 80% через те, що я цю ситуацію постійно обдумував, що через мене люди постраждали. Але пройшов час. Я розібрав для себе все, що можна було зробити у цій ситуації і те, і (дійшов до висновку – ред.), що те, що ми зробили – це було те, що треба".

Деталі: Гриценко також розповів, що наразі тривають переговори щодо повернення катерів в Україну. На прес-конференції були присутні також командир рейдового буксира "Яни Капу" Олег Мельничук, старший комендор Андрій Артеменко, моторист-електрик МБАК "Вишгород" Андрій Оприско.

Знати більше: Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Передісторія:

  • 7 вересня в рамках обміну "35 на 35" Росія видала Україні 24 моряків, захоплених у листопаді 2018 року поблизу Керчі.
  • 24 українські моряки були захоплені Росією 25 листопада 2018 року у Керченській протоці. Тоді російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.

Олександр Шумілін, УП

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Теми: Росія в'язниця


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