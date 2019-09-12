Командир освобожденных моряков: В России нам говорили "вас послали на убой"
Освобожденный из российского плена командир Денис Гриценко рассказал, что сразу после задержания в России на моряков осуществляли психологическое давление.
Источник: пресс-конференция освобожденных из русского плена украинских моряков
Прямая речь командира 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Гриценко: "Относительно первых часов после задержания, это было психологическое напряжение, давили всеми средствами, ребят по-разному выводили и говорили "вас уже посадили", "вас послали на убой". Давили психологически. Там были психологи и адвокаты, которые говорили, что надо падать в колени судьям, целовать мантию, говорить, что виновен и тогда с нами будет что-то хорошее".
"Но после того, как зашла коллегия адвокатов, была выработана стратегия руководством государства, то уже ситуация была стабильна и ребята чувствовали, что есть щит".
"Изменил бы ли я свои действия? Было очень много времени на анализ ситуации. Был момент в "Лефортово", что один глаз у меня постоянно дергалось, а на втором я потерял зрение на 80% из-за того, что я эту ситуацию постоянно обдумывал, что из-за меня люди пострадали. Но прошло время. Я разобрал для себя все, что можно было сделать в этой ситуации и (пришел к выводу - ред.), что то, что мы сделали - это было то, что надо".
Детали: Гриценко также рассказал, что сейчас ведутся переговоры о возвращении катеров в Украину. На пресс-конференции присутствовали также командир рейдового буксира "Яны Капу" Олег Мельничук, старший комендор Андрей Артеменко, моторист-электрик МБАК "Вышгород" Андрей Опрысько.
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Предыстория:
- 7 сентября в рамках обмена "35 на 35" Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 года близ Керчи.
- 24 украинских моряка были захвачены Россией 25 ноября 2018 в Керченском проливе. Тогда российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки русских получили ранения.
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