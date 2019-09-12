У партій Тимошенко та Ляшка конфіскують незаконні внески

У "Батьківщини" та Радикальної партії Олега Ляшка конфіскують внески сумою 149 тисяч та 100 тисяч гривень надані на фінансування партії.

Джерело: сайт Національного агентства із запобігання корупції

Деталі: За порушення порядку фінансування партій визнано винними двох громадян.

Дослівно: "...порушення встановленого порядку надання або отримання державного фінансування статутної діяльності політичної партії тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від сімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб – від ста до ста тридцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією суми внеску на підтримку політичної партії, наданої або отриманої з порушенням закону. "

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