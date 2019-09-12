У партий Тимошенко и Ляшко конфискуют незаконные взносы

В "Батькивщины" и Радикальной партии Олега Ляшко конфискуют взносы суммой 149 тысяч и 100 тысяч гривен предоставлены на финансирование партии.

Источник: сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Детали: За нарушение порядка финансирования партий признаны виновными двух граждан.

Дословно: "... нарушение установленного порядка предоставления или получения государственного финансирования уставной деятельности политической партии влечет наложение штрафа на граждан от семидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от ста до ста тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией суммы взноса в поддержку политической партии, представленной или полученной с нарушением закона."

Напомним: