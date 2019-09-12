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У партий Тимошенко и Ляшко конфискуют незаконные взносы

Четверг, 12 сентября 2019, 16:33

В "Батькивщины" и Радикальной партии Олега Ляшко конфискуют взносы суммой 149 тысяч и 100 тысяч гривен предоставлены на финансирование партии.

Источник: сайт Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции

Детали: За нарушение порядка финансирования партий признаны виновными двух граждан.

Дословно: "... нарушение установленного порядка предоставления или получения государственного финансирования уставной деятельности политической партии влечет наложение штрафа на граждан от семидесяти до ста необлагаемых минимумов доходов граждан и на должностных лиц - от ста до ста тридцати необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией суммы взноса в поддержку политической партии, представленной или полученной с нарушением закона."

Напомним

  • В начале марта 2019 Главное следственное управление Национальной полиции начало досудебное расследование на основе программы "Схемы" о возможных манипуляциях с денежными взносами в пользу "Батькивщины".
  • Позже прокуратура Киева и Служба безопасности сообщили о подозрении женщине, которая анонимно внесла на счета партии "Батькивщина" более 2,2 миллиона гривен.
  • В апреле 2018 в партии Ляшко подтвердили, что их финансово поддерживают представители бизнеса.

Темы: партииБатькивщинаЛяшко ОлегНАПК
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