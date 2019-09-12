Командир моряків розповів, чому не стріляли у відповідь у Керченській протоці

Звільнений із російського полону командир Денис Гриценко каже, що самостійно приймав рішення не стріляти у відповідь під час сутички із російськими кораблями у Керченській протоці у 2018 році.

Джерело: прес-конференція звільнених з російського полону українських моряків

Пряма мова командира 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування Гриценка: "Щодо того, чому ми не відкривали вогонь. Розумієте, ми йшли туди не з метою застосування зброї. Це був мирний перехід і норми міжнародного морського плавання, договір між Україною і Росією щодо використання Керченської протоки (були дотримані – ред.)…"

"Ця ситуація була непередбачувана ні однією, ні іншою стороною, тобто ніким. Це дуже нештатна ситуація. Приходилося приймати рішення на місці, тут і тепер. І я прийняв таке рішення".

Деталі: На прес-конференції були присутні також командир рейдового буксира "Яни Капу" Олег Мельничук, старший комендор Андрій Артеменко, моторист-електрик МБАК "Вишгород" Андрій Оприско.

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