Командир моряків розповів, чому не стріляли у відповідь у Керченській протоці

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Четвер, 12 вересня 2019, 16:46

Звільнений із російського полону командир Денис Гриценко каже, що самостійно приймав рішення не стріляти у відповідь під час сутички із російськими кораблями у Керченській протоці у 2018 році.

Джерело: прес-конференція звільнених з російського полону українських моряків

Пряма мова командира 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування Гриценка: "Щодо того, чому ми не відкривали вогонь. Розумієте, ми йшли туди не з метою застосування зброї. Це був мирний перехід і норми міжнародного морського плавання, договір між Україною і Росією щодо використання Керченської протоки (були дотримані – ред.)…"

"Ця ситуація була непередбачувана ні однією, ні іншою стороною, тобто ніким. Це дуже нештатна ситуація. Приходилося приймати рішення на місці, тут і тепер. І я прийняв таке рішення".

Деталі: На прес-конференції були присутні також командир рейдового буксира "Яни Капу" Олег Мельничук, старший комендор Андрій Артеменко, моторист-електрик МБАК "Вишгород" Андрій Оприско.  

Знати більше: Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Передісторія:

  • 7 вересня в рамках обміну "35 на 35" Росія видала Україні 24 моряків, захоплених у листопаді 2018 року поблизу Керчі.
  • 24 українські моряки були захоплені Росією 25 листопада 2018 року у Керченській протоці. Тоді російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.

Олександр Шумілін, УП

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Теми: моряки Росія Керч


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