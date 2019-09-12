Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Командир моряків розповів, чому не стріляли у відповідь у Керченській протоці

Четвер, 12 вересня 2019, 16:46
Командир моряків розповів, чому не стріляли у відповідь у Керченській протоці

Звільнений із російського полону командир Денис Гриценко каже, що самостійно приймав рішення не стріляти у відповідь під час сутички із російськими кораблями у Керченській протоці у 2018 році.

Джерело: прес-конференція звільнених з російського полону українських моряків

Пряма мова командира 1-го дивізіону кораблів охорони рейду морського командування Гриценка: "Щодо того, чому ми не відкривали вогонь. Розумієте, ми йшли туди не з метою застосування зброї. Це був мирний перехід і норми міжнародного морського плавання, договір між Україною і Росією щодо використання Керченської протоки (були дотримані – ред.)…"

"Ця ситуація була непередбачувана ні однією, ні іншою стороною, тобто ніким. Це дуже нештатна ситуація. Приходилося приймати рішення на місці, тут і тепер. І я прийняв таке рішення".

Деталі: На прес-конференції були присутні також командир рейдового буксира "Яни Капу" Олег Мельничук, старший комендор Андрій Артеменко, моторист-електрик МБАК "Вишгород" Андрій Оприско.  

Знати більше: Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Передісторія:

  • 7 вересня в рамках обміну "35 на 35" Росія видала Україні 24 моряків, захоплених у листопаді 2018 року поблизу Керчі.
  • 24 українські моряки були захоплені Росією 25 листопада 2018 року у Керченській протоці. Тоді російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.

Олександр Шумілін, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: морякиРосіяКерч
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
моряки
Контрнаступ на морі: чому так важко посадити корупціонерів 
Мінцифри анонсувало отримання спеціальних документів для моряків у "Дії"
Як суддя, що судив Героїв Майдану, допомагає корупціонерам повернути сірі схеми дипломування моряків
Останні новини
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
Усі новини...
Реклама: