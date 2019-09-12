Командир моряков рассказал, почему они не стреляли в ответ в Керченском проливе
Освобожденный из российского плена командир Денис Гриценко говорит, что самостоятельно принимал решение не стрелять в ответ во время столкновения с российскими кораблями в Керченском проливе в 2018 году.
Источник: пресс-конференция освобожденных из русского плена украинских моряков
Прямая речь командира 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Гриценко: "О том, почему мы не открывали огонь. Понимаете, мы шли туда не с целью применения оружия. Это был мирный переход и нормы международного морского плавания, договор между Украиной и Россией по использованию Керченского пролива (были соблюдены - ред.)..."
"Эта ситуация была непредсказуема ни одной, ни другой стороной, то есть никем. Это очень нештатная ситуация. Приходилось принимать решения на месте, здесь и сейчас. И я принял такое решение".
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Предыстория:
- 7 сентября в рамках обмена "35 на 35" Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи.
- • 24 украинских моряка были захвачены Россией 25 ноября 2018 в Керченском проливе. Тогда российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы.