Командир моряков рассказал, почему они не стреляли в ответ в Керченском проливе

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Четверг, 12 сентября 2019, 16:46

Освобожденный из российского плена командир Денис Гриценко говорит, что самостоятельно принимал решение не стрелять в ответ во время столкновения с российскими кораблями в Керченском проливе в 2018 году.

Источник: пресс-конференция освобожденных из русского плена украинских моряков

Прямая речь командира 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Гриценко: "О том, почему мы не открывали огонь. Понимаете, мы шли туда не с целью применения оружия. Это был мирный переход и нормы международного морского и плавания, договор между Украиной и Россией по использованию Керченского пролива (были соблюдены - ред.)..."

"Эта ситуация была непредсказуема ни одной, ни другой стороной, то есть никем. Это очень нештатная ситуация. Приходилось принимать решения на месте, здесь и сейчас. И я принял такое решение".

Знать больше: Война в Керченском проливе: таран, штурмовики и увлечения украинских кораблей

Предыстория:

  • 7 сентября в рамках обмена "35 на 35" Россия выдала Украине 24 моряков, захваченных в ноябре 2018 близ Керчи.
  • • 24 украинских моряка были захвачены Россией 25 ноября 2018 в Керченском проливе. Тогда российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы.

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Темы: моряки Росcия Керчь


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