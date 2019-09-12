Рада стала на шлях електронних законів

Верховна Рада у першому читанні підтримала запровадження електронного документообігу в сфері законотворчої діяльності.

Джерело: засідання Верховної Ради

Деталі: Верховна Рада підтримала проект закону 270-ма голосами.

Проектом проголосованого закону 1044-1 вносяться зміни до статті 91 Регламенту Верховної Ради України стосовно подачі супровідних документів до законопроектів в електронному вигляді та до статті 97 щодо ведення справи законопроекту в електронному вигляді.

На думку законотворців це дозволить зекономити кошти, що витрачаються на друк супровідної документації, а також сприятиме покращеню екологічної ситуації.