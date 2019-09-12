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Рада стала на путь электронных законов

Четверг, 12 сентября 2019, 18:27

Верховная Рада в первом чтении поддержала введение электронного документооборота в сфере законотворческой деятельности.

Источник: заседание Верховной Рады

Детали: Верховная Рада поддержала проект закона 270 голосами.

Проектом проголосованного закона 1044-1 вносятся изменения в статью 91 Регламента Верховной Рады Украины относительно подачи сопроводительных документов к законопроектам в электронном виде и в статью 97 относительно ведения дела законопроекта в электронном виде.

По мнению законодателей это позволит сэкономить средства, затрачиваемые на печать сопроводительной документации, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации.

Украинская правда
Темы: Верховная Радазаконодательство
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