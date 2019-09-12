Рада стала на путь электронных законов
Четверг, 12 сентября 2019, 18:27
Верховная Рада в первом чтении поддержала введение электронного документооборота в сфере законотворческой деятельности.
Источник: заседание Верховной Рады
Детали: Верховная Рада поддержала проект закона 270 голосами.
Проектом проголосованного закона 1044-1 вносятся изменения в статью 91 Регламента Верховной Рады Украины относительно подачи сопроводительных документов к законопроектам в электронном виде и в статью 97 относительно ведения дела законопроекта в электронном виде.
По мнению законодателей это позволит сэкономить средства, затрачиваемые на печать сопроводительной документации, а также будет способствовать улучшению экологической ситуации.
Украинская правда