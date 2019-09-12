Пожежа у Чорнобильській зоні: поліція затримала підозрювану

Поліція затримала жінку, що підозрюється у спричиненні пожежі у Чорнобильській зоні.

Джерело: прес-служба поліції Київської області

Дослівно: "У ході оперативно розшукових заходів поліція встановила особу підозрювану в підпалі. Нею виявилася мешканка с. Старі Соколи, Іванківського району. Жінка підпалила траву з метою помститися колишнім роботодавцям, які нібито не виплатили їй гроші. Пожежа швидко перекинулася на ліс, а після – перейшла на Чорнобильську зону".

Деталі: Для ліквідації вогнеборці залучили авіацію. Наразі пожежа ще триває, для гасіння застосовано спеціальну пожежну техніку.

Відкрите кримінальне провадження за ст. 245 (Знищення або пошкодження лісових масивів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до двох років або позбавлення волі на той самий строк.

Що було раніше: