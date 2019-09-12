Пожар в Чернобыльской зоне: полиция задержала подозреваемого

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Четверг, 12 сентября 2019, 19:25

Полиция задержала женщину, которая подозревается в поджоге леса в Чернобыльской зоне.

Источник: пресс-служба полиции Киевской области

Дословно: "В ходе оперативно розыскных мероприятий полиция установила личность подозреваемого в поджоге. Ею оказалась жительница с. Старые Соколы, Иванковского района. Женщина подожгла траву с целью отомстить бывшим работодателям, которые якобы не выплатили ей деньги. Пожар быстро перекинулся на лес, а после - перешла на Чернобыльскую зону".

Детали: Для ликвидации пожарные привлекли авиацию. Пожар продолжается, для тушения применена специальная пожарная техника.

Открыто уголовное производство по ст. 245 (Уничтожение или повреждение лесных массивов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.

Что было раньше:

  • Спасатели и пожарные сообщали, что ликвидируют пожар вблизи села Новые Соколы Иванковского района на площади около 6 га и 14 га в Чернобыльской зоне.
  • Возгорание состоялось 11 сентября в 12:25 на территории Дымарского лесничества.
  • Жертв и пострадавших нет.

Украинская правда

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Темы: Чернобыль пожар


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