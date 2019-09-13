Протестувальники у Гонконгу обрали нову тактику протестів
Учасники акцій протесту в Гонконгу перенесли мітинги до торгових центрів, сподіваючись, що там поліція не стане їх розганяти.
Джерело: Укрінформ з посиланням на Mothership.
"Тисячі протестувальників зібралися у торгових центрах, співаючи неофіційний гімн Гонконгу", - йдеться у повідомленні.
Мітингарі вважають, що у поліції немає причин розганяти такі збори, бо люди не роблять нічого протизаконного.
Нагадаємо:
- Заворушення продовжують низку протестів проти поправок до проекту закону, який дозволяє екстрадицію жителів міста до материкового Китаю.
- Крім того, серед вимог демонстрантів – відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем, відмова від називання протесту "бунтом", звільнення арештованих.
- Як повідомлялося раніше, протестувальники прорвалися в будівлю законодавчих зборів після того, як очільник адміністрації Гонконгу Керрі Лем відмовилася вступити в переговори.
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