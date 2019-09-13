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Протестующие в Гонконге избрали новую тактику протестов

Пятница, 13 сентября 2019, 03:34
Протестующие в Гонконге избрали новую тактику протестов

Участники акций протеста в Гонконге перенесли митинги в торговые центры, надеясь, что там полиция не станет их разгонять.

Источник: Укринформ со ссылкой на Mothership.

"Тысячи протестующих собрались в торговых центрах, распевая неофициальный гимн Гонконга", - говорится в сообщении.

Митингующие считают, что у полиции нет причин разгонять такие собрания, поскольку люди не делают ничего противозаконного.

Напомним:

  • Беспорядки продолжают ряд протестов против поправок к проекту закона, который позволяет экстрадиции жителей города к материкового Китая.
  • Кроме того, среди требований демонстрантов - отставка главы администрации Гонконга Керри Лем, отказ от названия протеста "бунтом", освобождение арестованных.
  • Как сообщалось ранее, протестующие прорвались в здание законодательного собрания после того, как глава администрации Гонконга Керри Лем отказалась вступить в переговоры.

Темы: Китайакции
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