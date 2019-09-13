Протестующие в Гонконге избрали новую тактику протестов

Участники акций протеста в Гонконге перенесли митинги в торговые центры, надеясь, что там полиция не станет их разгонять.

Источник: Укринформ со ссылкой на Mothership.

"Тысячи протестующих собрались в торговых центрах, распевая неофициальный гимн Гонконга", - говорится в сообщении.

Митингующие считают, что у полиции нет причин разгонять такие собрания, поскольку люди не делают ничего противозаконного.

Напомним: