Протестующие в Гонконге избрали новую тактику протестов
Пятница, 13 сентября 2019, 03:34
Участники акций протеста в Гонконге перенесли митинги в торговые центры, надеясь, что там полиция не станет их разгонять.
Источник: Укринформ со ссылкой на Mothership.
"Тысячи протестующих собрались в торговых центрах, распевая неофициальный гимн Гонконга", - говорится в сообщении.
Митингующие считают, что у полиции нет причин разгонять такие собрания, поскольку люди не делают ничего противозаконного.
Напомним:
- Беспорядки продолжают ряд протестов против поправок к проекту закона, который позволяет экстрадиции жителей города к материкового Китая.
- Кроме того, среди требований демонстрантов - отставка главы администрации Гонконга Керри Лем, отказ от названия протеста "бунтом", освобождение арестованных.
- Как сообщалось ранее, протестующие прорвались в здание законодательного собрания после того, как глава администрации Гонконга Керри Лем отказалась вступить в переговоры.