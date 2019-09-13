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Україна піднялася у рейтингу економічної свободи

П'ятниця, 13 вересня 2019, 04:12
Україна піднялася у рейтингу економічної свободи

У глобальному рейтингу економічної свободи Україна піднялася на три позиції.

Джерело: рейтинг Fraser Institute

Україна піднялася у рейтингу на три щаблі - зі 138-го на 135-й.

Найуспішніша з-поміж країн колишнього СРСР - Естонія, вона посідає 13-ту позицію.

Перші два місця рейтингу займають Гонконг і Сінгапур. До чільної десятки також входять Нова Зеландія, Швейцарія, США, Ірландія, Велика Британія, Канада, Австралія та Маврикій.

А найгірша ситуація з економічною свободою склалася в таких країнах: Ірак, Республіка Конго, Єгипет, Сирія, Демократична Республіка Конго, Ангола, Алжир, Судан, Лівія та Венесуела.

Нагадаємо:

У вересні поточного року Fitch підвищило рейтинг України.

У травні-2019 Fitch підтвердив рейтинги трьох українських банків.

У квітні-2019 Fitch підвищило рейтинг "Метінвесту" Ахметова, і того ж місяця - довгострокові рейтинги "Нафтогазу".

Теми: економікарейтинг
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