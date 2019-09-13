Украина поднялась в рейтинге экономической свободы

В глобальном рейтинге экономической свободы Украина поднялась на три позиции.

Источник: рейтинг Fraser Institute.

Украина поднялась в рейтинге на три ступени - со 138-й на 135-ю.

Самая успешная из стран бывшего СССР - Эстония, она занимает 13-ю позицию.

Первые два места рейтинга занимают Гонконг и Сингапур. В десятку также входят Новая Зеландия, Швейцария, США, Ирландия, Великобритания, Канада, Австралия и Маврикий.

А наихудшая ситуация с экономической свободой сложилась в таких странах: Ирак, Республика Конго, Египет, Сирия, Демократическая Республика Конго, Ангола, Алжир, Судан, Ливия и Венесуэла.

Напомним:

В сентябре текущего года Fitch повысило рейтинг Украины.

В мае-2019 Fitch подтвердил рейтинги трех украинских банков.

В апреле-2019 Fitch повысило рейтинг "Метинвеста" Ахметова, и в том же месяце - долгосрочные рейтинги "Нафтогаза".