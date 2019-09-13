Украина поднялась в рейтинге экономической свободы
В глобальном рейтинге экономической свободы Украина поднялась на три позиции.
Источник: рейтинг Fraser Institute.
Украина поднялась в рейтинге на три ступени - со 138-й на 135-ю.
Самая успешная из стран бывшего СССР - Эстония, она занимает 13-ю позицию.
Первые два места рейтинга занимают Гонконг и Сингапур. В десятку также входят Новая Зеландия, Швейцария, США, Ирландия, Великобритания, Канада, Австралия и Маврикий.
А наихудшая ситуация с экономической свободой сложилась в таких странах: Ирак, Республика Конго, Египет, Сирия, Демократическая Республика Конго, Ангола, Алжир, Судан, Ливия и Венесуэла.
Напомним:
В сентябре текущего года Fitch повысило рейтинг Украины.
В мае-2019 Fitch подтвердил рейтинги трех украинских банков.
В апреле-2019 Fitch повысило рейтинг "Метинвеста" Ахметова, и в том же месяце - долгосрочные рейтинги "Нафтогаза".
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