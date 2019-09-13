Окупанти готують дітей до служби в збройних силах Росії

Окупаційна влада Криму всупереч нормам міжнародного гуманітарного права готує дітей до служби в збройних силах Росії.

Джерело: прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов, прес-служба прокуратури Автономної республіки Крим

Дослівно: "Підготовка дітей відбувається з основ військової служби в освітніх установах і навчальних закладах. Дітей та молодь вчать основам військових наук, користуванню вогнепальною зброєю, що безпосередньо чинить тиск на свідомість дітей та молоді. Таким чином окупаційна влада готує поповнення числа службовців збройних сил РФ".

Деталі: За словами Мамедова, військове навчання дітей порушує норми міжнародного гуманітарного права. Прокуратура зареєструвала провадження за заявою ГО "Кримська правозахисна група" за ч.1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Наразі вирішується питання визначення підслідності.

Таке навчання відбувається в Криму на основі виданого 3 квітня 2015 року представниками окупаційної влади наказу "Про створення Державної бюджетної установи Республіки Крим "Регіональний центр з підготовки до військової служби та військо-патріотичному вихованню".

Таким чином окупанти порушують ст. 51 Женевської Конвенції №4 "Про захист цивільного населення під час війни" від 12 серпня 1949 року.

Нагадаємо: