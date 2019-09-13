Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти готують дітей до служби в збройних силах Росії

П'ятниця, 13 вересня 2019, 11:54

Окупаційна влада Криму всупереч нормам міжнародного гуманітарного права готує дітей до служби в збройних силах Росії.

Джерело: прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов, прес-служба прокуратури Автономної республіки Крим 

Дослівно: "Підготовка дітей відбувається з основ військової служби в освітніх установах і навчальних закладах. Дітей та молодь вчать основам військових наук, користуванню вогнепальною зброєю, що безпосередньо чинить тиск на свідомість дітей та молоді. Таким чином окупаційна влада готує поповнення числа службовців збройних сил РФ".

Деталі: За словами Мамедова, військове навчання дітей порушує норми міжнародного гуманітарного права. Прокуратура зареєструвала провадження за заявою ГО "Кримська правозахисна група" за ч.1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни). Наразі вирішується питання визначення підслідності.

Таке навчання відбувається в Криму на основі виданого 3 квітня 2015 року представниками окупаційної влади наказу "Про створення Державної бюджетної установи Республіки Крим "Регіональний центр з підготовки до військової служби та військо-патріотичному вихованню".

 

Таким чином окупанти порушують ст. 51 Женевської Конвенції №4 "Про захист цивільного населення  під час війни" від 12 серпня 1949 року.

Нагадаємо: 

  • Російські видання у вересні повідомляли, що на окупованих територіях Луганської і Донецької областей з 2016 року майже повністю витіснили викладання української мови і навчаються по завезених з Росії підручниках.
  • Велику увагу окупанти приділяють "патріотичному вихованню". В школах ОРДЛО є предмети: "початкова військова і медико-санітарна підготовка", "уроки громадянськості Донбасу", "урок громадянськості і духовності Донбасу" і тд.

Українська правда

"Українська правда" в Threads

Теми: КримокупаціядітиЗбройні силиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

Усі новини...
Крим
Морпіх вперше розповів, як намагався підірвати мости на Чонгар
Агент на прізвисько "Котигорошко"? Деталі справи ексголови кримського СБУ Олега Кулініча, якого обвинувачують у держзраді
Шойгу готовий завозити відпочивальників в окупований Крим десантними кораблями
Останні новини
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
20:00
інфографікаПрограма "єОселя": скільки українців отримали іпотечні кредити
Усі новини...
Реклама: