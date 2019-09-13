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Оккупанты готовят детей к службе в вооруженных силах России

Пятница, 13 сентября 2019, 11:54

Оккупационные власти Крыма вопреки нормам международного гуманитарного права готовят детей к службе в вооруженных силах России.

Источник: прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов, пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым

Дословно: "Подготовка детей происходит по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных заведениях.

Детей и молодежь учат основам военных наук, пользованию огнестрельным оружием, непосредственно оказывает давление на сознание детей и молодежи. Таким образом оккупационная власть готовит пополнение числа служащих вооруженных сил РФ".

Детали: По словам Мамедова, военное обучение детей нарушает нормы международного гуманитарного права. Прокуратура зарегистрировала производства по заявлению ОО "Крымская правозащитная группа" по ч.1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Сейчас решается вопрос определения подследственности.

Такое обучение происходит в Крыму на основе выданного 3 апреля 2015 года представителями оккупационной власти приказа "О создании Государственного бюджетного учреждения Республики Крым" Региональный центр по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию".

 

Таким образом оккупанты нарушают ст. 51 Женевской конвенции №4 "О защите гражданского населения во время войны" от 12 августа 1949 года.

Напомним: 

  • Российские издания в сентябре сообщали, что на оккупированных территориях Луганской и Донецкой областей с 2016 года почти полностью вытеснили преподавание украинского языка и учатся по завезенных из России учебниках.
  • Большое внимание оккупанты уделяют "патриотическому воспитанию". В школах ОРДЛО есть предметы: "начальная военная и медико-санитарная подготовка", "уроки гражданственности Донбасса", "урок гражданственности и духовности Донбасса" и тд.

Украинская правда
Темы: КрымоккупациядетиВооруженные силыРосcия
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