Оккупанты готовят детей к службе в вооруженных силах России

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Пятница, 13 сентября 2019, 11:54

Оккупационные власти Крыма вопреки нормам международного гуманитарного права готовят детей к службе в вооруженных силах России.

Источник: пресс-служба прокуратуры Автономной республики Крым

Дословно: "Подготовка детей происходит по основам военной службы в образовательных учреждениях и учебных заведениях.

Детей и молодежь учат основам военных наук, пользованию огнестрельным оружием, непосредственно оказывает давление на сознание детей и молодежи. Таким образом оккупационная власть готовит пополнение числа служащих вооруженных сил РФ".

Детали: В ведомстве объясняют, что это нарушает нормы международного гуманитарного права, поэтому прокуратура зарегистрировала производства по заявлению ОО "Крымская правозащитная группа" по ч.1 ст. 438 УК (нарушение законов и обычаев войны). Сейчас решается вопрос определения подследственности.

Такое обучение происходит в Крыму на основе выданного 3 апреля 2015 года представителями оккупационной власти приказа "О создании Государственного бюджетного учреждения Республики Крым" Региональный центр по подготовке к военной службе и военно-патриотическому воспитанию".

 

Таким образом оккупанты нарушают ст. 51 Женевской конвенции №4 "О защите гражданского населения во время войны" от 12 августа 1949 года.

Украинская правда

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Темы: Крым оккупация дети Вооруженные силы Росcия


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