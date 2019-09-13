Зеленський дав указівку – СБУ оголосила підозри рейдерам з Київщини

Служба безпеки України розслідує рейдерські оборудки за участі державних реєстраторів з Київської області, на перевірку до яких раніше їздив президент Володимир Зеленський.

Джерело: повідомлення СБУ

Дослівно: "У ході документування злочинної діяльності отримано вичерпні докази численних шахрайських оборудок.

Основним фігурантам справи повідомлено про підозру у вчиненні низки злочинів, зокрема, передбачених ч. 1 ст. 366 (службове підроблення) та ч. 3 ст. 365-2 (зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги) Кримінального кодексу України".

"Нагадаємо, що у липні президент України Володимир Зеленський під час відвідання Київщини дав вказівку правоохоронцям викорінити рейдерство в країні, зокрема, через протиправний механізм використання таких комунальних підприємств як "Путрівське".

Деталі: За даними слідства, організатори оборудок створили фіктивне реєстраційне підприємство "Путрівське" на території Васильківського району Київщини.

Натомість фактично реєстраційні дії вчинялись за різними адресами у Києві.

Організатори і безпосередні виконавці оборудки без згоди власників відчужували земельні ділянки, об’єкти нерухомості та корпоративні права.

Для цього реєстратори "Путрівського" використовували незаконно отримані ключі доступу до держреєстрів, фіктивні рішення судів, підроблені документи, печатки, бланки та штампи.

Незаконне захоплення чужого майна здійснювалось як в інтересах третіх осіб, так і на користь рейдерів.

При цьому, "усвідомлюючи неминучість свого викриття", злочинці періодично знищували реєстраційні справи та розпочали процес ліквідації підприємства "Путрівське".

Наразі правоохоронці досліджують загальну суму шкоди та вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів.

У СБУ додали, що останнім часом "активізували роботу з протидії суттєвому зростанню в Україні спроб рейдерських захоплень за участі державних реєстраторів та посадовців Міністерства юстиції".

Що було раніше: 16 липня президент Володимир Зеленський разом з керівництвом свого Офісу відвідав село Путрівка Київської області.

Глава держави приїжджав перевірити інформації про незаконну діяльність місцевого комунального реєстратора і з’ясував, що у приміщенні, де за документами перебуває реєстратор, насправді – будинок культури.

Зеленський запропонував заблокувати для комунальних реєстраторів можливість здійснювати операції – до наведення ладу в цій сфері.

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