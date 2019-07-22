Зеленський заборонив рейдерство – новий указ

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи щодо протидії рейдерству" для захисту власників бізнесу.

Про це 22 липня повідомляє прес-служба Офісу президента.

Відзначається, що документ містить набір інструментів захисту власників бізнесу та протидії позбавленню їх майнових прав.

"За різними оцінками, протягом останніх шести років відбулося понад 3 тисячі (рейдерських – ред.) захоплень. Зазвичай це зміна власника через підробку документів, через реєстраторів, яких не існує, або "дірки" у реєстрі", – заявив заступник керівника ОП Олексій Гончарук.

За словами Гончарука, указ передбачає розробку та ухвалення найближчим часом законопроекту для усунення прогалин у законодавстві, що дають змогу рейдерам нищити бізнес і відбирати нерухомість.

Зокрема, планується внести зміни до програмного забезпечення держреєстрів, що дозволить зменшити ризики та частоту рейдерства.

"Серед ключових технологічних змін – автоматичний моніторинг ризикових транзакцій із подальшим підтвердженням/зупинкою реєстраційних дій, створення бек-офісу, що переглядатиме транзакції з підвищеним ризиком, фото- та відеофіксація учасників транзакцій", - повідомили в ОП.

Також планується "запровадження додаткового підтвердження здійснення реєстраційних операцій (наприклад, SMS-пароль або MobileID) та додаткової авторизації учасників транзакції (наприклад, ЕЦП)".

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