Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський заборонив рейдерство – новий указ

Понеділок, 22 липня 2019, 16:40
Зеленський заборонив рейдерство – новий указ
колаж УП

Президент Володимир Зеленський підписав указ "Про заходи щодо протидії рейдерству" для захисту власників бізнесу. 

Про це 22 липня повідомляє прес-служба Офісу президента.

Відзначається, що документ містить набір інструментів захисту власників бізнесу та протидії позбавленню їх майнових прав.

"За різними оцінками, протягом останніх шести років відбулося понад 3 тисячі (рейдерських – ред.) захоплень. Зазвичай це зміна власника через підробку документів, через реєстраторів, яких не існує, або "дірки" у реєстрі", – заявив заступник керівника ОП Олексій Гончарук.

За словами Гончарука, указ передбачає розробку та ухвалення найближчим часом законопроекту для усунення прогалин у законодавстві, що дають змогу рейдерам нищити бізнес і відбирати нерухомість.

Зокрема, планується внести зміни до програмного забезпечення держреєстрів, що дозволить зменшити ризики та частоту рейдерства.

"Серед ключових технологічних змін – автоматичний моніторинг ризикових транзакцій із подальшим підтвердженням/зупинкою реєстраційних дій, створення бек-офісу, що переглядатиме транзакції з підвищеним ризиком, фото- та відеофіксація учасників транзакцій", - повідомили в ОП.

Також планується "запровадження додаткового підтвердження здійснення реєстраційних операцій (наприклад, SMS-пароль або MobileID) та додаткової авторизації учасників транзакції (наприклад, ЕЦП)".

Нагадаємо: 

  • 22 липня Зеленський видав указ про стимулювання економічного та туристичного розвитку Карпатського регіону.
  • 19 липня Зеленський підписав указ щодо створення умов для розвитку та підвищення якості автомобільних доріг
  • У відповідь міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що за планом Зеленського дороги мають ремонтуватися і будуватися втричі дешевше ніж це можливо.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: ЗеленськийуказиВерховна Радарейдерство
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Зеленський
Зеленський приїхав у Туреччину: говоритиме з Ердоганом
Зеленський про проросійські настрої в Словаччині: Це протерористична позиція
У Болгарії проросійський політик увібрався як священник і "прокляв" кортеж Зеленського
Останні новини
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
16:50
Про упередження щодо ЛГБТ. Вийшов трейлер комедії "Уроки толерантності"
16:45
Лідери головних партійних груп ЄС просять Брюссель не "розморожувати" мільярди для Угорщини
16:33
Голова Євроради перед самітом ЄС закликав виконати зобов’язання перед Україною
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
Усі новини...
Реклама: