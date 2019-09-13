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Зеленский дал указание – СБУ объявила подозрения рейдерам из Киевщины

Пятница, 13 сентября 2019, 12:45

Служба безопасности Украины расследует рейдерские аферы с участием государственных регистраторов из Киевской области, на проверку в которых раньше ездил президент Владимир Зеленский.

Источник: сообщение СБУ

Дословно: "В ходе документирования преступной деятельности получено исчерпывающие доказательства многочисленных мошеннических сделок.

Основным фигурантам дела сообщено о подозрении в совершении ряда преступлений, в частности, предусмотренных ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) и ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, предоставляющими публичные услуги) Уголовного кодекса Украины".

"Напомним, что в июле президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Киевской области дал указание правоохранительным органам искоренить рейдерство в стране, в частности, из-за противоправного механизма использования таких коммунальных предприятий, как "Путривське".

Детали: По данным следствия, организаторы афер создали фиктивное регистрационное предприятие "Путривське" на территории Васильковского района Киевской области.

При этом фактически регистрационные действия совершались по разным адресам в Киеве.

Организаторы и непосредственные исполнители махинацей без согласия владельцев отчуждали земельные участки, объекты недвижимости и корпоративные права.

Для этого регистраторы "Путривського" использовали незаконно полученные ключи доступа к госреестрам, фиктивные решения судов, поддельные документы, печати, бланки и штампы.

Незаконный захват чужого имущества осуществлялся как в интересах третьих лиц, так и в пользу рейдеров.

При этом, "осознавая неизбежность своего разоблачения", преступники периодически уничтожали регистрационные дела и начали процесс ликвидации предприятия "Путривське".

 

Правоохранители исследуют общую сумму ущерба и решают вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

В СБУ добавили, что в последнее время "активизировали работу по противодействию существенному росту в Украине попыток рейдерских захватов с участием государственных регистраторов и должностных лиц Министерства юстиции".

Что было раньше: 16 июля президент Владимир Зеленский вместе с руководством своего Офиса посетил село Путровка Киевской области.

Глава государства приезжал проверить информации о незаконной деятельности местного коммунального регистратора и выяснил, что в помещении, где по документам находится регистратор, на самом деле – дом культуры.

Зеленский предложил заблокировать для коммунальных регистраторов возможность осуществлять операции – до наведения порядка в этой сфере.

Предыстория:

  • 22 июля Зеленский подписал указ "О мерах по противодействию рейдерству" для защиты владельцев бизнеса.

Украинская правда

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Темы: СБУЗеленскийрейдерствоКиевская область
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