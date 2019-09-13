ДБР прийшло з обшуками у банк Порошенка

Силовики обшукують офіс Міжнародного інвестиційного банку, який належить п’ятому президенту України Петру Порошенку.

Джерело: коментар речниці ДБР Анжеліки Іванової "Українській правді"

Пряма мова: "Дійсно слідчі Державного бюро розслідувань проводять обшуки в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого порушення закону під час операції купівлі-продажу заводу "Кузня на Рибальскому".

Що відбулося раніше: Петро Порошенко 13 вересня побував на допиті у ДБР. Анжеліка Іванова зазначила, що його допитали в одному кримінальному провадженні – щодо можливого втручання в діяльність Окружного адміністративного суду Києва.

Нагадаємо: За словами директора Державного бюро розслідувань Романа Труби, Порошенко фігурує у щонайменше 13 провадженнях ДБР у якості свідка.

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