Порошенко каже, що в ДБР його питали про моряків і Приват. У Труби заперечують

П’ятий президент Петро Порошенко розповів свідчив у Держаному бюро розслідуванні щодо ренаціоналізації Приватбанку і потрапляння в полон українських моряків.

Джерело: коментар журналістам Порошенка після допиту у Державному бюро розслідування.

Пряма мова Порошенка: "Ми стовідсотково праві. Закон точно на нашому боці. Націоналізація (Приватбанку – ред.) була елементом захисту від грабіжницьких дій, які висмоктували з країни величезну суму грошей, але чомусь ДБР і інші державні органи цим займатися не хочуть".

"Питали щодо обставин проведення наради в Адміністрації президента, коли обговорювали ризики і загрози, які з’явилися для країни у зв’язку з прийняттям сумнозвісного рішення Окружним судом про ренаціоналізацію, або скасування націоналізації "Приватбанку".

"Крім того задавали запитання по моряках, по справі Керченської протоки. І їм не достатньо рішення Міжнародного трибуналу, який чітко визнав правоту України в праві користуватися українською Керченською протокою і українським Азовським морем і узбережжям Маріуполя і Бердянська, де військово-морські сили несуть берегову оборону і саме в наслідок рутинної ротації була проведена операція, коли проти них була здійснена агресія з боку збройних сил Російської Федерації".

"Державне бюро розслідування проводить розслідування в частині правомірності, а чи правильно, чи має право Україна захищати своє Азовське море, чи має право Україна захищати свій водний простір…"

Деталі: Порошенко додав, що в ДБР передали його письмові покази щодо цих питань.

Коментар речниці ДБР Анжеліки Іванової: "Допитали його (Порошенка- ред.) в одному кримінальному провадженні. Він був викликаний (це був уже повторний виклик) щодо можливого втручання в діяльність Окружного адміністративного суду Києва. Мова йде про події під час засідання РНБО де 5-тий президент висловив думку щодо неправосудності та незаконності рішень ОАСК у справі щодо скасування націоналізації Приватбанку. Там іде кваліфікація частиною 2 376 статті. От у цьому провадженні він був допитаний. Ні про яких моряків там мова не йшла".

Що було раніше: Порошенко прийшов 13 вересня на 10 ранку на допит в Державне бюро розслідувань. Після повернення в Україну екс-заступник глави Адміністрації президента Віктора Януковича Андрій Портнов почав подавати до ДБР заяви зі звинуваченнями Порошенка у скоєнні злочинів.

Портнов написав уже понад 10 заяв до ДБР щодо Порошенка. За словами директора ДБР Романа Труби, Порошенко згадується у щонайменше 13 провадженнях ДБР. Труба запевняє, що у всіх провадженнях Порошенко проходить у якості свідка.

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