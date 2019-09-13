ГБР пришло с обысками в банк Порошенко

Силовики обыскивают офис Международного инвестиционного банка, который принадлежит пятом президенту Украины Петру Порошенко.

Источник: комментарий пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой "Украинской правде"

Прямая речь: "Действительно следователи Государственного бюро расследований проводят обыски в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного нарушения закона во время операции купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском".

Что произошло ранее: Петр Порошенко 13 сентября побывал на допросе в ГБР. Анжелика Иванова отметила, что его допросили в одном уголовном производстве - относительно возможного вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева.

Напомним: По словам директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, Порошенко фигурирует в меньшей мере 13 производствах ГБР в качестве свидетеля.

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