Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ГБР пришло с обысками в банк Порошенко

Пятница, 13 сентября 2019, 13:09
ГБР пришло с обысками в банк Порошенко
24 канал

Силовики обыскивают офис Международного инвестиционного банка, который принадлежит пятом президенту Украины Петру Порошенко.

Источник: комментарий пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой "Украинской правде"

Прямая речь: "Действительно следователи Государственного бюро расследований проводят обыски в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного нарушения закона во время операции купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском".

Что произошло ранее: Петр Порошенко 13 сентября побывал на допросе в ГБР. Анжелика Иванова отметила, что его допросили в одном уголовном производстве - относительно возможного вмешательства в деятельность Окружного административного суда Киева.

Напомним: По словам директора Государственного бюро расследований Романа Трубы, Порошенко фигурирует в меньшей мере 13 производствах ГБР в качестве свидетеля.

История вопроса:

  • Завод "Кузня на Рыбацком" (ранее "Ленинская Кузница") был создан в 1862 году.
  • В 1995 году его приобрел Петр Порошенко, бизнес-активами которого управляет фонд Прайм Эссетс Капитал.
  • С началом войны на Донбассе завод освоил производство новых разработок оборонного назначения. Там выпускают боевые модули и бронемашины, а также гранатометы и зенитные установки.
  • С 2016 года Кабинет министров разрешил заводу осуществлять экспорт товаров военного значения. Это помогло предприятию, которое ежегодно несло многомиллионные убытки, увеличить заказы.
  • В 2017 году его прибыль составила 18,6 млн грн, а выручка - 776 млн грн.
  • Осенью 2018 года группа "ТАС" Сергея Тигипко достигла предварительной договоренности о покупке ЧАО "Завод "Кузня на Рыбальском".
  • Напомним, что в конце февраля 2019 года Тигипко рассказал, что планирует построить на территориях завода "Кузня на Рыбальском" жилой массив и большой торгово-офисный центр.
  • По итогам работы в 2018 году завод увеличил чистую прибыль на 77,84% – до 33,12 миллиона гривен.
  • В июле 2019 года стало известно, что Инвестфонд "Прайм Эссетс Кэпитал" Порошенко продал свой пакет акций завода "Кузница на Рыбацком" за 235,8 млн долларов, а фонд "ВИК" Игоря Кононенко - 64,2 миллиона.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГБРПорошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
ГБР
Руководитель суда в Черкасской области называла вторжение РФ "освобождением": ее задержали
Экс-глава крымской СБУ предстанет перед судом за госизмену
ГБР просит для нардепа Алексеева арест с залогом в 10 миллионов
Последние новости
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
10:07
Окупанти перекрили Кримський міст, на півострові ракетна небезпека
Все новости...
Реклама: