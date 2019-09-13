ГБР пришло с обысками в банк Порошенко

Силовики обыскивают офис Международного инвестиционного банка, который принадлежит пятом президенту Украины Петру Порошенко.

Источник: комментарий пресс-секретаря ГБР Анжелики Ивановой "Украинской правде"

Прямая речь: "Действительно следователи Государственного бюро расследований проводят обыски в рамках досудебного расследования уголовного производства в отношении возможного нарушения закона во время операции купли-продажи завода "Кузня на Рыбальском".

Дополняется...