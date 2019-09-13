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Коломойський розповів, як потрапив на зустріч до кабінету Зеленського

П'ятниця, 13 вересня 2019, 16:32

Український бізнесмен Ігор Коломойський заявив, що 10 вересня зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським уперше з моменту його інавгурації.

Джерело: Інтерфакс-Україна з кулуарів 16-ї щорічної зустрічі Ялтинської європейської стратегії (YES) в п'ятницю в Києві.

Пряма мова Коломойського: "Це був перший раз за чотири місяці. З моменту інавгурації це був перший раз. У нас зустрічі не за договором – мене запросили, я прийшов. Запросять наступного разу – я ще раз прийду".

Деталі: За словами бізнесмена, на зустрічі у Зеленського "були ті, кому слід, ті, кого стосується енергетичний сегмент економіки". Коломойський розповів, що на зустрічі в Офісі президента були також міністр енергетики і захисту довкілля Олексій Оржель, прем'єр-міністр Олексій Гончарук, глава Офісу президента Андрій Богдан, перший помічник президента Сергій Шефір, голова Комітету ВР з питань енергетики і ЖКГ Андрій Герус, представник держави в наглядовій раді НАК "Нафтогаз України" Юлія Ковалів, виконавчий директор НАК Юрій Вітренко.

Коломойський також відкинув ідею, що є радником Зеленського.

Пряма мова: "Щоб бути радником, треба постійно працювати, а раз на чотири місяці – це не робота".

Передісторія:

  • 10 вересня олігарх Ігор Коломойський зустрівся з президентом Володимиром Зеленським на Банковій.
  • В Офісі президента заявили, що під час зустрічі обговорювалося питання ведення бізнесу в Україні і енергетична сфера.

"Українська правда" у Threads

Теми: КоломойськийЗеленський
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