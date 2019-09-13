Коломойский рассказал, как попал на встречу в кабинет Зеленского

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что 10 сентября встретился с президентом Владимиром Зеленским впервые с момента его инаугурации.

Источник: Интерфакс-Украина со кулуаров 16-й ежегодной встрече Ялтинской европейской стратегии (YES) в пятницу в Киеве.

Прямая речь Коломойского: "Это был первый раз за 4 месяца. С момента инаугурации это был первый раз. У нас встречи не по договору - меня пригласили, я пришел. Пригласят в следующий раз - я еще раз приду".

Детали: По словам бизнесмена, на встрече в Офисе президента присутствовали также министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, премьер-министр Алексей Гончарук, глава Офиса президента Андрей Богдан, первый помощник президента Сергей Шефир, глава комитета Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, представитель государства в набсовете НАК "Нафтогаз Украины" Юлия Ковалив, исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

Коломойский также отверг утверждение, что является советником Зеленского.

Прямая речь: "Чтобы быть советником, нужно постоянно работать, а раз в четыре месяца - это не работа".

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