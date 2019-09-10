Коломойський прийшов на Банкову до Зеленського

Джерело: Офіс президента у Facebook

Олігарх Ігор Коломойський зустрівся з президентом Володимиром Зеленським на Банковій.

Дослівно Офіс Зеленського: "В Офісі президента обговорили питання ведення бізнесу в Україні. Також ішлося про енергетичну сферу".

Деталі: На запитання "Української правди", чи просив його Зеленський на зустрічі вкладати гроші у відновлення Донбасу, Коломойський відповів: ні, президент його про це не просив.

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