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Коломойський прийшов на Банкову до Зеленського

Вівторок, 10 вересня 2019, 21:06

Джерело: Офіс президента у Facebook

Олігарх Ігор Коломойський зустрівся з президентом Володимиром Зеленським на Банковій.

Дослівно Офіс Зеленського: "В Офісі президента обговорили питання ведення бізнесу в Україні. Також ішлося про енергетичну сферу".

 

Деталі: На запитання "Української правди", чи просив його Зеленський на зустрічі вкладати гроші у відновлення Донбасу, Коломойський відповів: ні, президент його про це не просив.

Передісторія:

  • 20 червня Зеленський під час виступу на Бізнес форумі повідомив, що зустрічався з трьома українськими олігархами Ринатом Ахметовим, Ігорем Коломойським та Віктором Пінчуком та досяг певних домовленостей.
  • Про Коломойського заявив, що олігарх "вкладатиме дуже великі гроші в інфраструктуру Донбасу, але він іще про це не знає".
  • 21 червня Коломойський у відповідь на заяву Зеленського відзначив, що "на залишок від 20 тисяч фунтів на тиждень (мається на увазі обмеження Високого суду Лондона на витрати) може пофарбувати ларьок".
  • Коломойського називають "політичним спонсором" Зеленського. Під час виборчої кампанії у команді Зеленського як кандидата в президенти працювали охорона і юрист олігарха.
  • Співвласник каналу "1+1" Коломойський охарактеризував свої відносини із Зеленським як "дуже хороші". За його словами, вони стали такими внаслідок останніх 7 років спілкування на тлі виробництва контенту студії "Квартал 95" на телеканалі олігарха.

Українська правда

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Теми: КоломойськийЗеленськийОфіс президента
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