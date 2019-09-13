Баканов попередив, що СБУ чекають звільнення і підвищення зарплат
Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив про те, що в рамках реформи СБУ планується скорочення штату і підвищення зарплат співробітників.
Джерело: відео LB.ua
Пряма мова: "Скорочення штату буде обов'язково. Про це говорити досить боляче, тому що це в першу чергу штат - це люди. Скорочувати завжди неприємно, але це потрібно робити".
Деталі: У коментарі журналістам 13 вересня голова СБУ поскаржився на нинішній рівень зарплат співробітників спецслужб. За словами Баканова, співробітники СБУ повинні бути забезпечені належним чином.
Що відбулося раніше: В СБУ заявили, що проводять системну реформу відомства: проводять функціональний аудит власних структурних підрозділів для визначення ефективності їх роботи. Метою перевірки є також оптимізація чисельності СБУ з урахуванням забезпечення належного рівня державної безпеки.
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