Баканов попередив, що СБУ чекають звільнення і підвищення зарплат

Голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив про те, що в рамках реформи СБУ планується скорочення штату і підвищення зарплат співробітників.

Джерело: відео LB.ua

Пряма мова: "Скорочення штату буде обов'язково. Про це говорити досить боляче, тому що це в першу чергу штат - це люди. Скорочувати завжди неприємно, але це потрібно робити".

Деталі: У коментарі журналістам 13 вересня голова СБУ поскаржився на нинішній рівень зарплат співробітників спецслужб. За словами Баканова, співробітники СБУ повинні бути забезпечені належним чином.

Що відбулося раніше: В СБУ заявили, що проводять системну реформу відомства: проводять функціональний аудит власних структурних підрозділів для визначення ефективності їх роботи. Метою перевірки є також оптимізація чисельності СБУ з урахуванням забезпечення належного рівня державної безпеки.

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