Баканов предупредил, что СБУ ждут увольнения и повышение зарплат

Председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов заявил о том, что в рамках реформы СБУ планируется сокращение штата и повышение зарплат сотрудников.

Источник: Liga.net

Прямая речь: "Сокращение штата будет обязательно. Об этом говорить достаточно больно, потому что это в первую очередь штат - это люди. Сокращать всегда неприятно, но это нужно делать".

Детали: В комментарии журналистам 13 сентября председатель СБУ посетовал на нынешний уровень зарплат сотрудников спецслужб. По словам Баканова, сотрудники СБУ должны быть обеспечены должным образом.

Что произошло ранее: В СБУ заявили, что проводят системную реформу ведомства: в частности функциональный аудит собственных структурных подразделений для определения эффективности их работы. Целью проверки является также оптимизация численности СБУ с учетом обеспечения надлежащего уровня государственной безопасности.

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