Ремонт моста в Дніпрі вилився у підозру семи особам

У провадженні щодо ймовірних зловживань при реконструкції Центрального мосту в Дніпрі правоохоронці повідомили про підозру семи особам, серед яких заступник мера.

Джерело: прес-служба прокуратури Дніпропетровської області, "Укрінформ" з брифінгу прокурорів.

Дослівно прокуратура: "Встановлено коло підозрюваних у скоєнні вказаного злочину, а саме: заступник міського голови, двоє начальників управлінь міської ради, особа, яка здійснює технічний нагляд, а також засновник, директор та начальник дільниці підприємства-підрядника".

Пряма мова начальника відділу обласної прокуратури Ігоря Голубинського: "Підрядник повинен був зняти шар бетону в 25 сантиметрів, а зняв 18 сантиметрів. Таким чином, він заощадив приблизно 30% вартості... Сьогодні провели обшуки, в ході яких вилучили документи для перевірки заявлених фактів. За останній рік прокуратура області провела дуже велику об'ємну роботу, і зараз ми можемо сказати, що у нас є результати".

Деталі: Слідство встановило, що переможець тендерів на проведення капітального ремонту Нового мосту у місті Дніпрі на суму понад 376 млн грн ТОВ "Підприємство МАСТ-БУД" допустило низку порушень.

Так, за результатами комплексної експертизи, зразки бетону, відібрані на мосту, не відповідають класу бетону, зазначеному в проектній документації, встановлені металоконструкції також не відповідають проекту, крім того, завищена вартість будівельних матеріалів.

На думку слідчих, вступивши у злочинну змову, посадовці Дніпровської міської ради та товариства з обмеженою відповідальністю спричинили державі збитки у розмірі 29,5 млн грн.

Наразі їм повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Слідчі дії тривають, будуть проводитись додаткові експертизи та встановлюватись причетність до вказаного злочину інших осіб.

Що відбулося раніше: 13 вересня правоохоронці провели обшуки в Дніпровській міській раді. Міський голова Борис Філатов зазначив, що служби мерії співпрацюють зі слідством. "Якщо хтось винен - відповість за законом. А якщо це політичне замовлення нечистоплотних олігархів (а схоже на це), то це теж стане ясно зовсім скоро. Працюємо", - зазначив він.