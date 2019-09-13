Ремонт моста в Днипре вылился в подозрение семи особам

В производстве относительно вероятных злоупотреблений при реконструкции Центрального моста в Днипре правоохранители сообщили о подозрении семи лицам, среди которых заместитель мэра.

Источник: пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области, "Укринформ" с брифинга прокуроров.

Дословно прокуратура: "Установлен круг подозреваемых в совершении указанного преступления, а именно: заместитель городского головы, два начальника управлений городского совета, лицо, осуществляющее технический надзор, а также основатель, директор и начальник участка предприятия-подрядчика".

Прямая речь начальника отдела областной прокуратуры Игоря Голубинского: "Подрядчик должен был снять слой бетона в 25 сантиметров, а снял 18 сантиметров. Таким образом, он сэкономил примерно 30% стоимости... Сегодня провели обыски, в ходе которых изъяли документы для проверки заявленных фактов. За последний год прокуратура области провела очень большую объемную работу, и сейчас мы можем сказать, что у нас есть результаты".

Детали: Следствие установило, что победитель тендеров на проведение капитального ремонта Нового моста в городе Днепре на сумму более 376 млн грн ООО "Предприятие МАСТ-БУД" допустило ряд нарушений.

Так, по результатам комплексной экспертизы, образцы бетона, отобранные на мосту, не соответствуют классу бетона, указанному в проектной документации, установленные металлоконструкции также не соответствуют проекту, кроме того, завышена стоимость строительных материалов.

По мнению следователей, вступив в преступный сговор, чиновники городского совета и общества с ограниченной ответственностью нанесли государству ущерб в размере 29,5 млн грн.

Им сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Следственные действия продолжаются, будут проводиться дополнительные экспертизы и устанавливаться причастность к указанному преступлению других лиц.

Что произошло ранее: 13 сентября правоохранители провели обыски в городском совете Днипра. Мэр Борис Филатов отметил, что службы мэрии сотрудничают со следствием. "Если кто-то виноват – ответит по закону. А если это политический заказ нечистоплотных олигархов (а похоже на это), то это тоже станет ясно совсем скоро. Работаем", - отметил он.