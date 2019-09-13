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Мерію Дніпра обшукують. Філатов киває на "нечистоплотного олігарха"

П'ятниця, 13 вересня 2019, 15:24
Не встиг Філатов здати міст, як за нього взялась прокуратура

У Дніпровській міській раді 13 вересня правоохоронці проводять слідчі дії.

Джерело: "Укрінформ", пост мера Дніпра Бориса Філатова в Facebook

Пряма мова Філатова: "Правоохоронці були в мерії. Поводилися коректно. Служби співпрацюють зі слідством. Якщо хтось винен - відповість за законом. А якщо це політичне замовлення нечистоплотних олігархів (а схоже на це), то це теж стане ясно зовсім скоро. Працюємо".

Деталі: Прокуратура Дінпропетровської області підтвердила, шо слідчі дії пов’язані з кримінальним провадженням, відкритим через ймовірні порушення під час капітального ремонту Центрального мосту.

Зазначається, що кільком посадовцям міськради готуються вручити повідомлення про підозру. Зокрема, заступнику міського голови Дніпра Михайлу Лисенку, який курував питання реконструкції мосту.

За даними кореспондента "Укрінформу", правоохоронців намагалися не пускати на деякі поверхи будівлі міської ради.

Що відбулося раніше: 12 серпня стало відомо, що прокуратура Дніпропетровської області перевіряє факти можливого привласнення бюджетних коштів під час проведення ремонту Нового мосту у Дніпрі.

Передісторія:

  • Автодорожньому мосту, який з'єднує правий та лівий берег Дніпра, уже 53 роки. Його капітальний ремонт розпочали у 2017 році. У липні президент дав меру Дніпра 2 місяці на завершення ремонту. Зеленський і Філатов домовилися, що міський голова піде у відставку, якщо Центральний міст не відремонтують до 14 вересня.
  • 7 вересня мер Дніпра продемонстрував новий міст, про який він бився об заклад і запевнив, що за крісло не тримається.

"Українська правда" в Threads

Теми: Дніпро
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