Бойовики обстріляли сили ОС із забороненого калібру

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Субота, 14 вересня 2019, 08:45

У суботу бойовики на окупованому Донбасі порушили режим "тиші", застосувавши міномет калібру 120 мм. 

Джерело: Прес-центр Об'єднаних сил

Деталі: Обстріл збройні формування Російської Федерації здійснили один раз в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік н.п. Новолуганське.

13 вересня бойовики порушили режим припинення вогню 22 рази, обстрілюючи позиції підрозділів ОС із заборонених калібрів зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї.

За минулу добу під час виконання бойових завдань 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості.

Українська правда

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Теми: Донбас ООС Мінські угоди


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