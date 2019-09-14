Бойовики обстріляли сили ОС із забороненого калібру

У суботу бойовики на окупованому Донбасі порушили режим "тиші", застосувавши міномет калібру 120 мм.

Джерело: Прес-центр Об'єднаних сил

Деталі: Обстріл збройні формування Російської Федерації здійснили один раз в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік н.п. Новолуганське.

13 вересня бойовики порушили режим припинення вогню 22 рази, обстрілюючи позиції підрозділів ОС із заборонених калібрів зброї – мінометів калібру 120 мм та 82 мм, гранатометів різних систем, протитанкового ракетного комплексу та стрілецької зброї.

За минулу добу під час виконання бойових завдань 8 військовослужбовців отримали поранення різного ступеня важкості.