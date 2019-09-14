Боевики обстреляли силы ОС из запрещенного калибра

В субботу боевики на оккупированном Донбассе нарушили режим "тишины", применив миномет калибра 120 мм.

Источник: Пресс-центр Объединенных сил

Детали: Обстрел вооруженные формирования Российской Федерации осуществили один раз в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" возле н.п. Новолуганское.

13 сентября боевики нарушили режим прекращения огня 22 раза, обстреливая позиции подразделений ОС из запрещенных калибров оружия - минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, противотанкового ракетного комплекса и стрелкового оружия.

За минувшие сутки во время выполнения боевых задач 85 военнослужащих получили ранения различной степени тяжести.