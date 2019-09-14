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Великобританія продовжить підтримувати євроатлантичні амбіції України - міністр

Субота, 14 вересня 2019, 10:27

Великобританія має намір підтримувати євроатлантичні амбіції України, протистояти російській агресії і підтримувати український суверенітет.

Джерело: виступ міністра у справах Європи МЗС Великобританії Крістофера Пінчера на 16-му форумі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Деталі: Інтеграція України у євроатлантичну спільноту означає велику безпеку для народу України.

"Великобританія і союзники в НАТО, які є вашими союзниками по НАТО, будуть продовжувати протистояти російській агресії і підтримувати український суверенітет", - заявив Пинчер.

Пряма мова: "Україна перетворилася в останню лінію у боротьбі за свободу і демократію. Великобританія віддана ідеї продовжувати підтримку України з її євроатлантичними амбіціями".

За словами Пінчера, Великобританія також налаштована на те, щоб допомагати енергійної програмі реформ українського уряду.

Теми: Велика БританіяРосіяЄСНАТО
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