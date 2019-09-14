Великобританія продовжить підтримувати євроатлантичні амбіції України - міністр

933 перегляди
Субота, 14 вересня 2019, 10:27

Великобританія має намір підтримувати євроатлантичні амбіції України, протистояти російській агресії і підтримувати український суверенітет.

Джерело: виступ міністра у справах Європи МЗС Великобританії Крістофера Пінчера на 16-му форумі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Деталі: Інтеграція України у євроатлантичну спільноту означає велику безпеку для народу України.

"Великобританія і союзники в НАТО, які є вашими союзниками по НАТО, будуть продовжувати протистояти російській агресії і підтримувати український суверенітет", - заявив Пинчер.

Пряма мова: "Україна перетворилася в останню лінію у боротьбі за свободу і демократію. Великобританія віддана ідеї продовжувати підтримку України з її євроатлантичними амбіціями".

За словами Пінчера, Великобританія також налаштована на те, щоб допомагати енергійної програмі реформ українського уряду.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Велика Британія Росія ЄС НАТО


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Парламент Британії вдруге відхилив пропозицію Джонсона про вибори 10 вересня 2019, 08:31
У Британії набув чинності закон, що блокує Brexit без угоди 31 жовтня 9 вересня 2019, 18:00
У Джонсона гарантують вихід Британії зі складу ЄС 31 жовтня 8 вересня 2019, 15:35
Усі новини
Головні новини
Супрун розповіла, чому на Кабміні міністри сиділи в телефонах
Сенцов: Змін в Україні за 5 років не так уже й багато
Волкер: Ми готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу
"Слуги народу" можуть скасувати посаду голови КМДА – Корнієнко
Усі новини
сім'я

5 простих способів зробити будь-який шлюб кращим

здоров'я

Лікарі кажуть, що глузувати з чоловіків із температурою 37 не варто

соціум

Більше третини дітей в Україні всиновлюють іноземці