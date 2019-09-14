Великобританія продовжить підтримувати євроатлантичні амбіції України - міністр
Великобританія має намір підтримувати євроатлантичні амбіції України, протистояти російській агресії і підтримувати український суверенітет.
Джерело: виступ міністра у справах Європи МЗС Великобританії Крістофера Пінчера на 16-му форумі Ялтинської Європейської Стратегії (YES) у Києві, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Деталі: Інтеграція України у євроатлантичну спільноту означає велику безпеку для народу України.
"Великобританія і союзники в НАТО, які є вашими союзниками по НАТО, будуть продовжувати протистояти російській агресії і підтримувати український суверенітет", - заявив Пинчер.
Пряма мова: "Україна перетворилася в останню лінію у боротьбі за свободу і демократію. Великобританія віддана ідеї продовжувати підтримку України з її євроатлантичними амбіціями".
За словами Пінчера, Великобританія також налаштована на те, щоб допомагати енергійної програмі реформ українського уряду.