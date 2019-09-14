Великобритания продолжит поддерживать евроатлантические амбиции Украины - министр

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Суббота, 14 сентября 2019, 10:27

Великобритания намерена поддерживать евроатлантические амбиции Украины, противостоять российской агрессии и поддерживать украинский суверенитет. 

Источник: выступление министра по делам Европы МИД Великобритании Кристофера Пинчера на 16-м форуме Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

Детали: Интеграция Украины в евроатлантическое сообщество означает большую безопасность для народа Украины.

"Великобритания и союзники в НАТО, которые являются вашими союзниками по НАТО, будут продолжать противостоять российской агрессии и поддерживать украинский суверенитет", - заявил Пинчер. 

Прямая речь: "Украина превратилась в последнюю линию в борьбе за свободу и демократию. Великобритания привержена идее продолжать поддержку Украины с ее евроатлантическими амбициями".

По словам Пинчера, Великобритания настроена на то, чтобы помогать энергичной программе реформ украинского правительства.

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Темы: Великобритания Росcия ЕС НАТО


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