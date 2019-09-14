Великобритания продолжит поддерживать евроатлантические амбиции Украины - министр

Великобритания намерена поддерживать евроатлантические амбиции Украины, противостоять российской агрессии и поддерживать украинский суверенитет.

Источник: выступление министра по делам Европы МИД Великобритании Кристофера Пинчера на 16-м форуме Ялтинской Европейской Стратегии (YES) в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

Детали: Интеграция Украины в евроатлантическое сообщество означает большую безопасность для народа Украины.

"Великобритания и союзники в НАТО, которые являются вашими союзниками по НАТО, будут продолжать противостоять российской агрессии и поддерживать украинский суверенитет", - заявил Пинчер.

Прямая речь: "Украина превратилась в последнюю линию в борьбе за свободу и демократию. Великобритания привержена идее продолжать поддержку Украины с ее евроатлантическими амбициями".

По словам Пинчера, Великобритания настроена на то, чтобы помогать энергичной программе реформ украинского правительства.